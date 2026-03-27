Operativos preventivos en San Rafael: recuperan una moto robada y secuestran plantas de marihuana

Intervinieron efectivos de Motorizada y de Comisaría 38 en distintos procedimientos. El rodado fue hallado durante un patrullaje, mientras que, en un allanamiento por una causa de amenazas, incautaron 24 ejemplares de cannabis y aprehendieron a un hombre.

En el marco de tareas preventivas e investigativas, efectivos policiales de San Rafael llevaron adelante distintos procedimientos que permitieron recuperar una motocicleta robada y secuestrar plantas de marihuana.

El primer hecho ocurrió el miércoles, cuando personal de Motorizada realizaba patrullajes por calle Palau y fue alertado sobre el robo de una moto Honda Mondial 70 a una mujer. La moto presentaba la particularidad de no tener luz delantera. Con esa información, los efectivos intensificaron la búsqueda y, al llegar a la altura del 2100, en el ingreso a un asentamiento, lograron dar con el rodado, que fue secuestrado y trasladado a la dependencia policial.

En otro procedimiento, también ocurrido el miércoles, personal de Comisaría 38, en el marco de una investigación por amenazas, logró establecer el domicilio del presunto autor. Al realizar un registro en la vivienda ubicada en calle Tulio Angriman, los uniformados constataron la presencia de plantas compatibles con marihuana. Tras el conteo, se secuestraron 24 ejemplares de distintas medidas y etapas de crecimiento.

Como resultado, un hombre de 40 años fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia, en tanto que las plantas fueron incorporadas como secuestro en la causa.