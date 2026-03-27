Nueva edición de “Música Clásica por los Caminos del Vino” en Malargüe para Semana Santa

En el departamento sureño, la actividad se concentrará el sábado 5 de abril a las 20 horas, con un concierto que tendrá lugar en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, uno de los espacios culturales más importantes de la región.

La presentación estará a cargo del Cuarteto Abutcov, que ofrecerá un repertorio que recorrerá distintos períodos de la música clásica. El programa incluirá obras del período barroco como el “Air” de Johann Sebastian Bach y piezas de la suite “Royal Fireworks” de George Frideric Handel.

También se interpretarán composiciones del período clásico, entre ellas “Eine kleine Nachtmusik” de Wolfgang Amadeus Mozart, y del romanticismo, con el “Cuarteto en sol menor” de Franz Schubert. A esto se sumará una adaptación para dúo de violines y piano en re menor del propio Abutcov, incorporando una mirada contemporánea al programa.

Organizado por la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, el festival continúa consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes del calendario provincial, llevando la música clásica a escenarios no tradicionales y promoviendo el acceso a propuestas artísticas de calidad.

De esta manera, Malargüe se suma con una única pero significativa jornada, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de una velada donde la música y la cultura serán protagonistas.