Nueva capacitación sobre elaboración de conservas caseras y seguridad alimentaria

El martes 7 de abril se dictará un taller orientado a emprendedores y público en general, con recomendaciones técnicas para producir conservas de manera segura y de calidad.

La ciudad de Malargüe será sede de una nueva instancia de formación destinada a fortalecer conocimientos en producción de alimentos.

Se trata de una capacitación sobre elaboración de conservas caseras, con foco en la seguridad alimentaria, que se realizará el martes 7 de abril de 9:30 a 12:00 horas.

La actividad tendrá lugar en el SUM del B° Martín Güemes, ubicado en Anglat 289, y está dirigida tanto a emprendedores como a personas interesadas en adquirir herramientas prácticas para la elaboración de conservas de frutas y verduras.

Durante la jornada se brindarán recomendaciones técnicas clave para garantizar productos seguros y de calidad, abordando aspectos fundamentales como manipulación de alimentos, métodos de conservación y buenas prácticas en la producción casera.

La capacitación contará con la disertación de profesionales vinculados al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), quienes aportarán su experiencia en el área: la ingeniera Paola Urfalino y el ingeniero Martín Daniele.

La propuesta se enmarca en las acciones conjuntas entre el organismo nacional y la Municipalidad de Malargüe, orientadas a promover el desarrollo local y el crecimiento de emprendimientos vinculados a la producción de alimentos.