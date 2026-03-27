Las medidas, impulsadas por la IFAB, buscan erradicar las demoras deliberadas y garantizar un mayor tiempo efectivo de juego, en línea con las exigencias de un espectáculo cada vez más dinámico.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el foco está puesto en terminar con las llamadas “mañas” que históricamente frenaron el ritmo de los partidos. La implementación de cronómetros visibles y sanciones inmediatas obligará a jugadores y entrenadores a adaptarse rápidamente, en un torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Uno de los cambios más impactantes será el control estricto de las sustituciones: el futbolista reemplazado tendrá apenas 10 segundos para abandonar el campo. Si no cumple, el equipo será penalizado con un minuto jugando con uno menos hasta que pueda ingresar el sustituto.

A su vez, se introduce un cronómetro de cinco segundos para ejecutar saques de banda y de meta, con sanciones que pueden derivar en la pérdida de posesión o incluso en un tiro de esquina para el rival.

El reglamento también endurece criterios disciplinarios y amplía el alcance del VAR. El sistema de videoarbitraje podrá intervenir en segundas amarillas que deriven en expulsión, así como en decisiones erróneas sobre tiros de esquina.

Además, solo el capitán estará habilitado para dialogar con el árbitro, mientras que cualquier otro jugador que proteste será amonestado automáticamente.

Entre los puntos clave, también se establece que los futbolistas que reciban atención médica dentro del campo deberán permanecer al menos un minuto fuera antes de reingresar, salvo en jugadas que impliquen sanciones disciplinarias. __IP__

Con estas medidas, la FIFA apuesta a un fútbol más justo, transparente y fluido, en un Mundial 2026 que promete cambiar definitivamente la lógica del juego.

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