Mujeres sanrafaelinas que dejan huella…

En el Teatro Roma se realizó la 2da edición de la distinción Josefa Roco, reconocimiento que el Municipio de San Rafael realiza a mujeres destacadas de barrios y distritos.

La iniciativa contempla una selección representativa de cada barrio y distrito, donde instituciones locales propusieron a aquellas mujeres que, por su compromiso, trayectoria y aporte social, merecen ser distinguidas.

Durante el evento, las homenajeadas estuvieron acompañadas por sus familias, amigos y vecinos, en una jornada que promete ser significativa y emotiva para toda la comunidad.

El acto comenzó con una disertación de la historiadora María Elena Izuel sobre la importancia de la Cacica Josefa Roco en la historia del sur mendocino y una impecable interpretación del ballet municipal.

Posteriormente fue el turno de los emotivos reconocimientos. Una a una las distinguidas fueron subiendo al escenario y se llevaron su distinción.

LAS DISTINGUIDAS

Por distritos las distinciones fueron para Ema Varela (Cañada Seca), Maida Astudillo (Colonia Elena), Isabel González (Colonia Rusa), Vanesa Soto (Cuadro Benegas), Mary Esther Muñoz (Cuadro Nacional), Matilde Ruiz (El Cerrito), Marta Preciado de Galdeano (El Cerrito), Mariela Rojas (El Nihuil), Jorgelina Alejandra Taboada (El Sosneado), Gloria Graciela Rodríguez (Goudge), Evangelina Scorojod (Jaime Prats), Elisa Guevara (La Llave), Norma Montaña (La Nora), Cristina Barboza (Las Malvinas), Estela Allolio (Las Paredes), Gloria Galvagno (Monte Coman), Edith Noemí Lojko (Punta del Agua), Nelly Beatriz Gómez ( Rama Caída), Patricia Jara de Morales ( Real del Padre), Inés Angélica Romero ( Villa 25 de Mayo), March Isabel (Villa Atuel) y Ramona Isabel Maya (La Guevarina).

De los barrios de Ciudad se homenajeó a Juana Reyes (Constitución l), Daniela Urriche (Constitución II), Maria Angela Latrompeta (Cristiano), Adela Ubilla (El Molino), Rosa Barahona (El Sosneado), Eva Martínez Rodríguez (Isla Río Diamante), Fanny Gladys Rodríguez (Las Margaritas), Graciela Nuñez (Los Sauces), Norma Uga (Musso), Claudia Araya (Pueblo Diamante), Natividad Lucero (Pueblo Quiroga), Isabel Camacho de Segura (Ruca-Hue), María del Carmen Di Fabio Osorio (San Martín), Elba Magdalena Carrizo (Strologo), Benita Efron (Unimev), Esther Castañares (Valle Grande) y Delia Domínguez (Villa Laredo).