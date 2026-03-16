Menos recaudación: cada vez más intendentes piden adelantos de fondos al Gobierno provincial

La caída de la recaudación y de los envíos de fondos coparticipables se convirtió en una de las principales preocupaciones del segundo mandato del gobernador Alfredo Cornejo . El fenómeno no solo impacta en las cuentas provinciales, sino que también comenzó a sentirse con fuerza en los municipios de Mendoza.

De hecho, en lo que va de 2026 ya hay tres comunas que solicitaron adelantos de coparticipación al Ejecutivo provincial para afrontar distintos compromisos financieros, mientras que otros intendentes admiten que podrían recurrir a la misma herramienta si la situación de ingresos no mejora.

A mediados de enero se publicaron en el Boletín Oficial dos decretos que dieron cuenta de pedidos por parte de General Alvear y Malargüe . La lista se amplió a fines de febrero cuando el Ministerio de Hacienda otorgó a Las Heras un adelanto de coparticipación por $1.500 millones .

En el caso de General Alvear, la comuna que gobierna Alejandro Molero solicitó $400 millones , mientras que Malargüe, bajo la gestión de Celso Jaque, pidió $300 millones .

Desde el Ministerio de Hacienda explicaron que las retenciones posteriores “se hacen en pocas cuotas para no comprometer los ingresos de los municipios a futuro” y que se procura que el monto no supere el 10% de la coparticipación mensual que recibe cada comuna.

Según pudo reconstruir este medio, en General Alvear el pedido estuvo vinculado principalmente a gastos de capital. El municipio había realizado una proyección de ingresos que finalmente no se concretó, lo que generó un desfasaje al momento de afrontar compromisos de pago vinculados a obras.

En Malargüe la situación fue más compleja: el departamento registró una caída en la recaudación y una merma en los ingresos por regalías hidrocarburíferas, que se liquidan en dólares. La estabilidad cambiaria impactó en las previsiones realizadas previamente y el municipio tenía compromisos vinculados a obras de cordón, cuneta y pavimento.

Por el lado de Las Heras, el adelanto estuvo vinculado al ritmo de la obra pública. En la comuna explicaron que el año pasado se destinaron unos $15.000 millones al plan de obras, lo que generó un desfasaje cercano al 10% para este año debido a que varios trabajos se aceleraron más de lo previsto.

Desde el municipio señalaron que optaron por acudir a la Provincia para no retrasar pagos a empresas constructoras. “Cuando se demoran los pagos, las empresas presentan presupuestos más altos para cubrirse con intereses, y quisimos evitarlo”, explicaron.

Los intendentes y el uso de la herramienta

El intendente de General Alvear, Alejandro Molero, defendió el uso de esta herramienta financiera y aseguró que forma parte de los instrumentos con los que cuentan las comunas para gestionar el presupuesto.

“Muchas veces no se interpreta bien cuáles son las herramientas que tienen los municipios durante el año presupuestario. El adelanto de coparticipación es una de ellas y es muy ventajosa, porque cuando uno va a un banco tiene tasas de interés, mientras que esto se devuelve en cuotas y sin intereses”, explicó.

El jefe comunal indicó que en su departamento se utilizó el adelanto para financiar inversiones por más de $1.500 millones, entre ellas la compra de 14 camiones y la cobertura del polideportivo de Bowen.

Molero también advirtió que el contexto económico golpea las finanzas locales. Según detalló, en General Alvear solo uno de cada diez frentistas paga las tasas municipales, ya que cuando las familias deben priorizar gastos suelen dejar en último lugar los tributos municipales.

En el mismo sentido, el intendente de La Paz, Fernando Ubieta, sostuvo que la situación fiscal se ha vuelto más exigente para las comunas, aunque su departamento todavía no tuvo que recurrir a adelantos.

“En los Excel todo parece sencillo, pero la situación es difícil para todos”, señaló. De acuerdo con el jefe comunal, en el último semestre su municipio perdió alrededor de $150 millones de ingresos por coparticipación, por lo que debieron “afinar el lápiz” en la administración de los recursos.

Desde Santa Rosa, la intendenta Flor Destéfanis también vinculó la caída de ingresos con el freno de la actividad económica.

“La situación económica hace que prácticamente no haya consumo, y eso impacta directamente en la recaudación del Estado que luego se distribuye a través de la coparticipación”, afirmó.

Según explicó, aunque el municipio aún no prevé pedir un adelanto, la presión sobre los recursos es cada vez mayor debido a la cantidad de servicios que prestan las comunas.

«Muchas veces se delegan competencias provinciales, pero no se delegan los recursos necesarios. En este contexto cada vez cuesta más sostener la gestión, pero seguimos intentando llevar una administración lo más eficiente y ordenada posible», remarcó la dirigente peronista.

En Tupungato, el intendente Gustavo Aguilera aseguró que por ahora lograron sostener el equilibrio financiero utilizando ahorros acumulados.

“No descartamos pedir un adelanto más adelante. No sabemos qué puede pasar en los próximos meses y tampoco podemos decir que estamos holgados”, señaló, al tiempo que atribuyó la caída de los ingresos a la baja del consumo que afecta impuestos coparticipables como el IVA y Ganancias.

Una mirada similar expresó el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, quien remarcó que el adelanto de coparticipación es una herramienta válida para sostener compromisos financieros, sobre todo en obras públicas.

«Debemos cuidar mucho la recaudación propia, y eso se logra brindando buenos servicios, para que el vecino vea que la ciudad está en condiciones, que se cuidan las calles, los espacios públicos y la seguridad», expresó el intendente radical.

No obstante, sostuvo por la caída en los envíos de partidas que el escenario obliga a extremar la prudencia en el manejo del gasto. “Este va a ser un año de mucha responsabilidad y austeridad. No vamos a iniciar obras que después no podamos terminar si la situación no mejora”, advirtió.

El intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez. Daniel Cabellero / Los Andes.

En Guaymallén, el intendente Marcos Calvente señaló que por ahora no evalúan solicitar adelantos, aunque reconoció que la caída de la recaudación es un fenómeno generalizado.

Según explicó, tanto Nación como la Provincia y los propios municipios están percibiendo menos ingresos, aunque aseguró que su comuna mantiene la solvencia necesaria para sostener el plan de obras y la prestación de servicios.

Un 2026 con caída real de la coparticipación

Los números oficiales reflejan el contexto que describen los intendentes. Según datos del Ministerio de Hacienda y Finanzas que conduce Víctor Fayad, Mendoza recibió en el primer bimestre de 2026 $433.098 millones por coparticipación, regímenes especiales y financiamiento educativo.

En el mismo período de 2025 habían ingresado $354.547 millones. Aunque el incremento nominal es del 22%, al ajustar por inflación se registra una caída real del 7,6%, lo que implica que la provincia perdió el equivalente a casi $27.000 millones en términos reales.

La merma está vinculada principalmente a la menor recaudación nacional de impuestos coparticipables como el IVA.

En paralelo, los recursos de origen provincial también mostraron un leve retroceso real. Durante el primer bimestre Mendoza recaudó $323.704 millones entre impuestos provinciales y regalías, frente a los $247.587 millones del mismo período de 2025.

Si bien en términos nominales el crecimiento fue del 31%, al descontar la inflación se registra una caída real del 1,1%, reflejando que los ingresos todavía no logran recuperarse frente al aumento general de precios.

Coparticipación: el pedido de Cornejo y la mirada de Nación

En este contexto, el gobernador Alfredo Cornejo volvió a insistir en la necesidad de avanzar con una reforma del sistema de distribución de recursos entre Nación y las provincias.

Durante el tradicional agasajo de Bodegas de Argentina en Vendimia, el mandatario sostuvo que el país necesita una nueva ley de coparticipación que incentive el desarrollo del sector privado.

“Nuestro sector privado tiene que comprender que necesitamos la reforma tributaria tanto como la Ley de Coparticipación, porque necesitamos una ley que distribuya los recursos de los impuestos con incentivos para tener más sector privado”, afirmó.

El gobernador, Alfredo Cornejo junto con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

Cornejo también planteó que el esquema debería premiar a las provincias con mejores resultados fiscales, y cuestionó que algunas jurisdicciones dependan casi exclusivamente de los envíos nacionales.

Desde el Gobierno nacional, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la caída de la recaudación sería transitoria y estimó que podría comenzar a revertirse en los próximos meses.

“El último mes en la recaudación es, más que nada, producto de que febrero tuvo tres días hábiles menos y de la baja de impuestos que hicimos el año pasado. Eso a partir de abril ya se corrige”, aseguró el funcionario durante su paso por Mendoza en el Foro de Negocios e Inversiones.

En el Gobierno provincial, sin embargo, se muestran más cautos. Desde Hacienda señalaron que la mejora que podría observarse en los próximos meses estaría vinculada principalmente a una base de comparación más baja, ya que la coparticipación comenzó a caer con mayor fuerza a partir de marzo del año pasado.

Fuente:https://www.losandes.com.ar/politica/menos-recaudacion-cada-vez-mas-intendentes-piden-adelantos-fondos-al-gobierno-provincial-n5983909