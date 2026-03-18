Mendoza y San Luis crean una Zona de Control Unificado en Desaguadero para reforzar la seguridad

Los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de San Luis, Claudio Poggi, firmaron un convenio específico que permitirá avanzar en la creación de una Zona de Control Unificado (ZCU) en Desaguadero, en el límite entre ambas provincias.

El acuerdo establece la delimitación de un área operativa donde podrán realizarse controles coordinados entre las fuerzas de seguridad y organismos administrativos de ambas jurisdicciones, además de la implementación de herramientas tecnológicas y sistemas de monitoreo integrados para fortalecer la prevención del delito en uno de los principales corredores viales del país.

En el acto, que se realizó en Desaguadero, estuvieron presentes la ministra de Seguridad de San Luis, Nancy Sosa, y autoridades policiales de ambas provincias.

La iniciativa se enmarca en el Plan Regional de Seguridad firmado en 2024 por los gobernadores de Mendoza, San Juan y San Luis, que promueve la cooperación interprovincial mediante operativos coordinados, interoperabilidad tecnológica e intercambio de información entre las provincias cuyanas.

Cornejo resaltó este acuerdo que apunta a fortalecer el control y la prevención del delito en uno de los principales corredores interprovinciales del país y agradeció a su par de San Luis por el trabajo en conjunto que se está realizando. “Ya estamos trabajando sostenidamente en la integración de bases de datos y de objetivos comunes de seguridad para nuestras provincias. El crimen está con muchos recursos y el Estado tiene que organizar mejor los suyos”, dijo, y remarcó que una de las herramientas clave es la integración de información: “La integración de bases de datos para poder prevenir el delito para poder combatir el delito es clave”.

El mandatario destacó la importancia estratégica de este corredor por donde circulan muchos vehículos de distintos lugares del país. En ese sentido, señaló la necesidad de mejorar los sistemas de control sin afectar la circulación y que este nuevo esquema mejorará esa situación.

El Gobernador explicó que ya se viene avanzando en ese camino, particularmente en el seguimiento de autos robados y la identificación de personas buscadas, aunque advirtió que aún no es suficiente sin una infraestructura adecuada. En esa línea, planteó que “no es suficiente si no tenemos un lugar físico donde establecer ese control y facilitarle las cosas a las personas de bien que salen y entran de Mendoza, salen y entran de San Luis”.

También subrayó el objetivo de avanzar hacia un esquema más eficiente: “Nos propusimos unificar ese control, hacerle más sencilla las cosas a la gente sin resignar un milímetro los objetivos de mayor seguridad”. También hizo hincapié en la necesidad de fortalecer los sistemas de información: “Necesitamos un convenio con la Nación que actualice todo el tiempo las patentes perdidas en cualquier lugar del país para poder identificar adulteraciones. Eso permite identificar autos que vienen con la patente cambiada” y advirtió que “esa base de datos nos está faltando”, aunque destacó que su implementación permitiría agilizar de manera significativa la detección de vehículos robados que circulan por la zona.

Precisamente resaltó la importancia del trabajo en conjunto entre provincias y la Nación. “Para lograr estos objetivos necesitamos seguir integrando información, sumando más datos a nuestras bases y trabajando de manera coordinada entre provincias y con la Nación, porque la seguridad hoy requiere inteligencia y cooperación permanente.

Asimismo, subrayó la importancia de una mejor inversión estatal y destacó el valor de concentrar recursos en un mismo espacio, al afirmar que “estamos también los dos empeñados en que el Estado invierta mejor sus recursos” y que “unificar la policía de la provincia de San Luis y la policía de la provincia de Mendoza en un solo lugar” permitirá aprovechar infraestructura existente que hasta ahora no estaba en uso.

En ese marco, detalló que el lugar contará con instalaciones para el funcionamiento integral de las fuerzas de seguridad y anticipó la puesta en marcha de tecnología aplicada al control, al señalar que “el centro de monitoreo que vamos a poner al lado, que en entre ciento veinte días y ciento sesenta días vamos a tenerlo listo, funcionando, con cámaras, con identificación de patentes, de rostros”.

Cornejo consideró que este avance representa “un gran progreso para la seguridad de las dos provincias”, al tiempo que remarcó su impacto a nivel nacional al sostener que también se contribuye “a la seguridad de muchos argentinos”. También resaltó que ya se hicieron más de 180.000 identificaciones en este corto tiempo, gracias al trabajo conjunto entre ambas provincias.

Trabajo en conjunto para prevenir el delito

Por su parte, el Gobernador de San Luis arrancó su discurso poniendo en valor que se está dando “un paso importante en la continuidad del convenio marco de seguridad firmado hace un año y medio junto a Mendoza y San Juan, al avanzar ahora en su institucionalización mediante un acuerdo específico con la provincia vecina”.

En ese sentido, explicó que se trata de un plan regional “mucho más amplio también” y remarcó que el objetivo central es consolidar el trabajo articulado entre las fuerzas policiales, “algo que en los hechos ya venimos haciendo”.

Poggi advirtió que esta instancia permite formalizar ese camino conjunto y precisó: “Hoy estamos institucionalizando algo que los hechos ya venimos haciendo, que es trabajo articulado entre las fuerzas policiales”. En esa línea, recordó que, hasta diciembre de 2023, San Luis se encontraba aislado en materia de seguridad y advirtió que “si vos no articulás y no coordinás las políticas de seguridad, se perjudican los ciudadanos y les facilitamos las cosas a los delincuentes”.

El mandatario consideró que el trabajo coordinado que comenzó a gestarse en este último tiempo resulta clave y sostuvo que “es muy importante la articulación que se comenzó a gestar y desarrollar en los hechos, y a partir de ese convenio marco en este año y medio, muy importante”.

En relación con el nuevo acuerdo, detalló: “Hoy formalizamos, institucionalizamos con este acuerdo específico que se desprende de ese convenio marco con Mendoza, lo que se viene haciendo, se crea una Zona Unificada de Control”, y explicó que esto implica la extensión recíproca de las jurisdicciones de las fuerzas de seguridad de ambas provincias.

Asimismo, anticipó que el edificio donde se desarrolló el acto será puesto en valor para transformarse en un centro de monitoreo conjunto e integrado y señaló: “Lo vamos a convertir en un centro de monitoreo conjunto para ambas fuerzas policiales”, con la expectativa de que “seguramente, en cinco, seis meses, ya estaremos, dios mediante, poniéndolo y habilitándolo”.

Poggi advirtió que la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico es permanente y afirmó que “la verdad que la lucha contra la inseguridad, la prevención y la lucha contra el narcotráfico es un día a día”, al tiempo que remarcó que “del otro lado están preparados, tienen recursos, coordinan sus acciones, y nosotros tenemos que hacer lo mismo”.

En ese sentido, sostuvo que el trabajo conjunto es fundamental para proteger a la población y prevenir el delito: “Tenemos que hacer lo mismo en beneficio de cuidar nuestra gente, sus bienes y sus vidas, y prevenir el delito”.

El Gobernador de San Luis también potenció el trabajo de los equipos técnicos y de seguridad de ambas provincias y destacó que “hay que llegar a puntos de encuentro en ambas cuestiones, y se llegó al punto de encuentro”. Además, agradeció la voluntad política del Gobernador de Mendoza para concretar este trabajo conjunto.

Para cerrar, Claudio Poggi vinculó la seguridad con el desarrollo económico y afirmó: “¿Quién va a invertir en un lugar inseguro?, ¿quién va a invertir en un lugar donde haya narcotráfico? y si no hay inversión, no hay trabajo”. Asimismo, advirtió que la tarea de las fuerzas de seguridad está directamente relacionada con las oportunidades de las futuras generaciones, al remarcar que “la tarea que hacen cada uno de ustedes directamente vinculada a las oportunidades de trabajo de un hijo, de un nieto, de un sobrino”.

Una zona operativa para controles coordinados

De acuerdo con el convenio, la Zona de Control Unificado abarcará un área delimitada en las cercanías del límite provincial, dentro de la cual podrán operar de manera coordinada las fuerzas de seguridad y los organismos de control de ambas provincias.

En ese ámbito se podrán establecer Puestos de Control Unificados (PCU) sobre las rutas que conectan directamente a Mendoza con San Luis, con el objetivo de mejorar la capacidad de control sobre el tránsito de personas, vehículos y mercaderías. El acuerdo también establece la prórroga recíproca de jurisdicción policial dentro de la zona delimitada, lo que permitirá que las fuerzas de seguridad de ambas provincias puedan intervenir de manera coordinada y con plena validez jurídica en el área establecida.

Las provincias se comprometieron además a destinar los recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura necesarios para avanzar en las distintas etapas del proyecto, que incluyen la planificación, el desarrollo de infraestructura, la integración de sistemas tecnológicos y la puesta en marcha operativa del esquema.

Un centro de monitoreo conjunto

Uno de los ejes centrales del convenio es la creación de un Centro de Monitoreo Conjunto, que funcionará dentro de la Zona de Control Unificado y desde donde ambas provincias trabajarán de manera coordinada en la vigilancia del corredor interprovincial.

Este espacio permitirá integrar alertas tecnológicas, monitoreo de cámaras y seguimiento de eventos en tiempo real, facilitando la articulación entre las fuerzas de seguridad y mejorando la capacidad de respuesta ante situaciones delictivas o irregularidades detectadas en los controles.

Tecnología y bases de datos compartidas

Entre los objetivos del nuevo sistema se destacan mejorar la eficiencia de los controles, optimizar el uso de los recursos y reforzar la prevención del delito en uno de los principales accesos interprovinciales.

El esquema también prevé la utilización de bases de datos integradas de pedidos de captura de personas y vehículos, lo que permitirá compartir información entre las jurisdicciones y detectar situaciones irregulares con mayor rapidez.

Con este nuevo acuerdo, Mendoza y San Luis avanzan en la implementación de un sistema de control coordinado en los límites provinciales, basado en cooperación institucional, tecnología aplicada a la seguridad y protocolos operativos comunes para fortalecer la seguridad regional.