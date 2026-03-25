Mendoza vivió un fin de semana XL con buena ocupación y una amplia agenda cultural

La provincia alcanzó una ocupación promedio de 68%, con la llegada de 55.146 turistas a lo largo del fin de semana. El impacto económico fue significativo, con un ingreso total estimado en $15.330 millones, considerando una estadía promedio de 3 días y un gasto diario por persona de $92.668.

La llegada de un importante número de visitantes, una variada agenda de actividades recreativas y condiciones climáticas favorables para el disfrute del destino permiten realizar un balance positivo del movimiento turístico registrado durante el fin de semana extralargo que se extendió del sábado 21 al martes 24 de marzo de 2026.

El período incluyó el lunes 23 de marzo como día no laborable con fines turísticos, según lo establecido en el calendario oficial de la Jefatura de Gabinete, y el martes 24 como feriado nacional inamovible por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en conmemoración del inicio de la última dictadura cívico-militar en 1976.

Cabe destacar que, a diferencia de los feriados nacionales —en los que el descanso es obligatorio—, los días no laborables son optativos para el empleador, lo que permite a cada empresa o comercio definir su funcionamiento.

Importante llegada de visitantes

En este contexto, Mendoza alcanzó una ocupación promedio de 68%, con la llegada de 55.146 turistas a lo largo del fin de semana. El impacto económico fue significativo, con un ingreso total estimado en $15.330 millones, considerando una estadía promedio de 3 días y un gasto diario por persona de $92.668.

Algunas zonas turísticas presentaron niveles de ocupación superiores al promedio, con picos de 77% en Ruta 82 y Cacheuta, 75% en las Villas de San Rafael y alrededor del 70% en el Gran Mendoza, Potrerillos y la Ciudad de San Rafael.

En este sentido, la presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa, destacó: “Estos resultados reflejan el trabajo sostenido de promoción y la articulación con el sector privado, que permite ofrecer una propuesta diversa y atractiva durante todo el año”.

“Mendoza continúa posicionándose como un destino competitivo, con experiencias de calidad y beneficios concretos para quienes nos visitan”, reafirmó la funcionaria.

Cabe destacar que, según los datos publicados por agencias como Despegar, Mendoza se encontró entre los destinos más elegidos para este fin de semana XL, entre Puerto Iguazú, San Carlos de Bariloche y Córdoba.

Mendoza se disfruta

Uno de los factores clave para estos resultados fue la intensa agenda cultural y recreativa desplegada en toda la provincia. Entre las propuestas más destacadas se encontraron los festejos de San Patricio —con especial convocatoria en Godoy Cruz—, el Festival del Malbec y el Olivo en Maipú, la Fiesta Provincial del Canto y la Melesca en Junín y la Maratón Internacional de Mendoza, entre muchas otras actividades que convocaron tanto a mendocinos como a visitantes.

Además, las promociones impulsadas por el Ente Mendoza Turismo, como Manso Menú, Mansa Bodega y Manso Alojamiento, se consolidan como variables cada vez más influyentes en la elección del destino, al ofrecer servicios y experiencias de calidad con precios competitivos.

Tras este fin de semana XL, la provincia ya se prepara para uno de los momentos más importantes del calendario turístico: Semana Santa. Entre las principales propuestas se destaca el tradicional festival Música Clásica por los Caminos del Vino, que combina cultura, paisajes y enoturismo, sumándose a una amplia oferta de actividades para disfrutar del otoño en Mendoza.