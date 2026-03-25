Mendoza será sede del 5° Seminario Internacional de Cerezas Frescas Tempranas

El encuentro reunirá a referentes de Argentina y del exterior para compartir estrategias productivas y comerciales de una de las economías regionales con mayor crecimiento. La inscripción ya se encuentra abierta.

Mendoza será sede de la quinta edición del Seminario Internacional de Cerezas Frescas Tempranas 2026. El encuentro será el martes 31 en la Nave Cultural de Ciudad. La iniciativa ─impulsada por la Cámara de Cerezas de Mendoza junto con el Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Agricultura, y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza─ está dirigida a productores, empacadores, comercializadores, profesionales e inversores interesados en la producción y la tecnificación del cultivo de cerezas.

La actividad contará con la participación de productores, proveedores de insumos y servicios, disertantes e inversionistas de Argentina, Chile, China, Italia y Perú, quienes abordarán las principales tendencias y oportunidades del sector.

El seminario se presenta como un espacio estratégico para analizar las claves productivas y comerciales de una industria en expansión, permitiendo a los actores del sector acceder a información actualizada, nuevas tecnologías y experiencias internacionales.

Durante la jornada, asesores de trayectoria internacional y empresas líderes compartirán su conocimiento, experiencia y soluciones innovadoras orientadas a mejorar la competitividad del sector, tanto para productores como para potenciales inversores.

El encuentro busca además fortalecer la articulación entre el sector público y privado, promoviendo el desarrollo de nuevas inversiones y la incorporación de tecnología de vanguardia en la producción de cerezas.

Mendoza, un polo en crecimiento para la industria

En los últimos años, la provincia se ha consolidado como destino atractivo para la inversión en este sector, gracias a su capacidad instalada, mano de obra calificada y condiciones agroclimáticas favorables.

Uno de los principales diferenciales de Mendoza es su ventaja en la precocidad de cosecha, lo que le permite ingresar a los mercados en un momento en el que los precios internacionales alcanzan sus valores más altos y generan mayores oportunidades de rentabilidad para los productores.

Desde el Gobierno provincial destacaron que este tipo de iniciativas contribuyen a posicionar a Mendoza en el escenario internacional, impulsar el crecimiento de las economías regionales y generar nuevas oportunidades de desarrollo productivo y exportador.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse en este enlace.