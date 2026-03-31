Mendoza se consagra como la capital del MTB nacional: llega el Campeonato Argentino 2026

Mendoza vuelve a latir al ritmo del mountain bike con la llegada del Campeonato Argentino de MTB 2026, el evento cúlmine del calendario nacional que reunirá a los mejores corredores del país en una cita imperdible, donde estará en juego nada menos que el prestigioso jersey de campeón argentino. La fecha única es fiscalizada por la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña (Facimo), con el apoyo del Gobierno de la Provincia y de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

Con sede en el imponente Parque Deportivo de Montaña, la competencia se desarrollará del 1 al 5 de abril, consolidándose como una verdadera fiesta del deporte que combinará alto rendimiento, naturaleza y una organización de primer nivel. Durante cinco jornadas intensas, los protagonistas competirán en las modalidades XCO (cross country olímpico), XCC (short track), XCR (relevos) y XCE (eliminator), en circuitos especialmente diseñados para poner a prueba cada aspecto del rendimiento: técnica, resistencia y estrategia.

Al tratarse de una fecha única, el Campeonato Argentino adquiere un valor especial: no hay margen de error. Cada largada es decisiva, cada vuelta puede marcar la diferencia y cada segundo cuenta en la lucha por el título nacional. Es el momento donde los mejores se consagran y donde nuevas figuras pueden escribir su nombre en la historia del ciclismo de montaña argentino.

La competencia contará con la presencia de la élite del seleccionado argentino, que eleva aún más el nivel competitivo del Campeonato Argentino de MTB 2026. Entre los nombres más destacados aparecen referentes de talla internacional y nacional como Catriel Soto, olímpico y múltiple campeón argentino; Fernando Contreras, protagonista del circuito nacional; Agustín Durán, uno de los talentos en crecimiento; Agustina Apaza, referente histórica y múltiple campeona nacional; Catalina Calderón, quien hace algunos días se colgó la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano de Downhill 2026; Lucía Miralles, subcampeona panamericana ASU 2025 y campeona sudamericana XCO; Álvaro Macías, con destacadas actuaciones a nivel nacional, y Nicolás Reynoso, entre otros grandes ciclistas del país.

Además de la acción en pista, el campeonato ofrecerá una experiencia integral para corredores, equipos y público. El sector de hospitality será uno de los grandes diferenciales, con el acompañamiento de importantes marcas y organizaciones que aportarán servicios, nutrición deportiva, hidratación, indumentaria, soporte técnico y seguridad, elevando el estándar del evento a nivel nacional.

El Campeonato Argentino de MTB 2026 no es solo una competencia: es el punto de encuentro de toda la comunidad del mountain bike, el lugar donde se cruzan la pasión, el esfuerzo y el sueño de alcanzar la cima. Mendoza, con su terreno desafiante y su entorno único, se prepara para recibir una verdadera celebración del deporte.

La cuenta regresiva ya comenzó y el mountain bike argentino tiene una cita con su historia.