Mendoza presentó en el Consejo de Seguridad Interior su modelo científico para la prevención e investigación del delito

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y el director del Laboratorio de Huellas Genéticas, Miguel Marino, expusieron la experiencia provincial en investigación científica del delito. Durante el encuentro también participaron autoridades policiales y se abordaron estrategias de coordinación entre las jurisdicciones.

La provincia de Mendoza presentó su modelo científico para la prevención e investigación del delito durante el primer encuentro del año del Consejo de Seguridad Interior, realizado en Córdoba y que reunió a ministros, jefes policiales y autoridades de seguridad de todo el país. Del encuentro participaron la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus; el jefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo; y el director del Laboratorio de Huellas Genéticas, Miguel Marino.

El encuentro fue encabezado por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva; el secretario del Consejo de Seguridad Interior, Iván Velasco, y el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, entre otras autoridades nacionales y provinciales.

Durante la jornada se desarrolló un panel de exposición de experiencias provinciales en el que participaron dos jurisdicciones: Córdoba, que presentó los resultados de su política de reducción de homicidios, y Mendoza, que expuso el desarrollo de sus laboratorios científicos aplicados a la investigación criminal.

La ministra de Seguridad y Justicia explicó que nuestra provincia viene consolidando un esquema basado en la incorporación de tecnología y evidencia científica para fortalecer la prevención y la investigación del delito.

“Nosotros expusimos sobre los cuatro laboratorios que tiene Mendoza relacionados con la ciencia y con la tecnología en materia de prevención y represión del delito”, señaló. En ese marco, detalló que el Ministerio Público Fiscal presentó el funcionamiento del Registro Provincial de Huellas Genéticas, mientras que el Ministerio de Seguridad y Justicia expuso el trabajo del Laboratorio Forense Digital, el Laboratorio de Certificación de Alcoholímetros y el recientemente inaugurado Laboratorio Provincial de Identificación Balística.

Según explicó Rus, este último laboratorio cumple un rol central en la investigación de delitos vinculados al uso ilegal de armas de fuego. “El laboratorio de identificación balística tiene que ver con los mercados ilegales de armas de fuego y con la lucha contra el comercio y el traslado ilegal de armas, que afecta no solo a la provincia de Mendoza sino al país”, afirmó.

Durante la exposición también participó el director del Laboratorio de Huellas Genéticas, Miguel Marino, quien presentó la experiencia de Mendoza en el desarrollo de bases de datos genéticas y el impacto que tienen en la investigación penal. “La genética forense es un sistema de identificación comparable a la huella dactilar. Permite relacionar a un sospechoso con uno o varios hechos, vincular distintos delitos entre sí, detectar reincidencias o incluso desvincular a personas inocentes”, explicó Marino.

El especialista destacó además, el crecimiento del banco de datos genéticos de la provincia, que actualmente cuenta con más de 107.000 perfiles de imputados, condenados, personal de fuerzas de seguridad y voluntarios, entre otros registros.

Según detalló, este tipo de herramientas permite reducir tiempos y costos en los procesos de investigación judicial. Además de presentar el modelo científico aplicado a la investigación criminal, la ministra Rus también planteó una serie de necesidades vinculadas a la coordinación federal en materia de seguridad.

Entre ellas, mencionó la importancia de fortalecer el control sobre las líneas de telefonía celular utilizadas para cometer delitos, especialmente en casos de estafas o extorsiones realizadas desde establecimientos penitenciarios. “Mendoza ha hecho una gran inversión y prontamente va a estar inaugurado el sistema de inhibición. Pero si el resto de los servicios penitenciarios no hace su esfuerzo, cualquier mendocino puede ser víctima de una extorsión o de una estafa desde un servicio penitenciario de cualquier otro punto del país”, advirtió.

En ese sentido, Rus consideró necesario reforzar el rol del ENACOM y garantizar el cumplimiento de las normas que obligan a validar la identidad de las personas que adquieren chips de telefonía. Otro de los planteos realizados por la Provincia estuvo vinculado a la integración de bases de datos a nivel nacional, especialmente en lo referido a pedidos de captura de personas y bienes.

“Mendoza tiene un promedio de nueve millones de lecturas de patente por mes y vamos a inaugurar próximamente el sistema de reconocimiento facial. Para que eso funcione adecuadamente, necesitamos contar también con los pedidos de captura de todo el país”, señaló.

En paralelo al encuentro de ministros, también se desarrolló la reunión de jefes policiales, de la que participó el jefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo. El funcionario destacó la importancia de estos espacios de trabajo para coordinar estrategias frente a delitos que atraviesan distintas jurisdicciones.

“Estos encuentros permiten abordar temas relacionados con las rutas del delito, los anillos de seguridad y la tecnología que se va aplicando en cada una de las provincias”, explicó. Calipo remarcó, además, la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre jurisdicciones, especialmente en regiones como Cuyo.

“Se viene trabajando en coordinación con las provincias vecinas, como San Juan y San Luis, para fortalecer los controles unificados y avanzar en estrategias regionales que permitan mejorar los resultados en materia de seguridad”, señaló. El jefe policial agregó que durante el año se prevé continuar con reuniones regionales para consolidar ese trabajo conjunto entre las distintas fuerzas de seguridad del país.