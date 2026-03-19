Mediación; Una alternativa municipal gratuita para resolver problemas entre vecinos sin llegar a la justicia

El trabajo se realiza en las oficinas de Comandante Torres y Ortiz de Rosas y en el CIC del Barrio El Sosneado (Jacarandá y los Filtros), además en operativos móviles que van recorriendo el departamento.

Según explicó la encargada del espacio, doctora Matilde Pronotto, indicó que “es un servicio destinado a abordar conflictos vecinales que no incluyan delitos”.

Algunos de los temas más comunes son humedad en viviendas, ruidos molestos y situaciones vinculadas al ambiente. En los casos que exceden la competencia del área, se brinda asesoramiento inicial y derivación a las dependencias correspondientes.

La atención está a cargo de profesionales especializados —abogados mediadores— y se presta de manera gratuita. Los vecinos pueden acercarse sin necesidad de contar con patrocinio letrado, aunque también tienen la posibilidad de asistir con asesoramiento legal si así lo desean.

“Es un proceso voluntario que promueve el diálogo y la resolución pacífica de conflictos, priorizando el cuidado de las relaciones entre vecinos”, explicó Pronotto quien remarcó que “afortunadamente llegamos a un alto nivel de acuerdos”.

PROGRAMA ITINERANTE

Este año ya comenzaron las recorridas por las delegaciones distritales para acercar el servicio a los vecinos.

Este martes estuvieron en el barrio Constitución, y -las próximas semanas- visitarán las delegaciones de barrios El Molino y Valle Grande. El calendario se dará a conocer mes a mes a través de las redes sociales oficiales del Municipio.