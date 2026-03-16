La competencia marcó el regreso de la categoría a un circuito callejero porteño después de 13 años. El trazado de 2.509 metros combinó las avenidas General Roca y Escalada con un sector del Parque de la Ciudad y permitió que los autos superaran los 250 kilómetros por hora en la recta principal de 952 metros.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, más de 70 mil personas siguieron la carrera de manera gratuita desde el espacio abierto al público ubicado sobre la avenida Roca, en una jornada que incluyó atracciones, entretenimiento y propuestas gastronómicas para las familias.

El podio lo completaron Emiliano Stang y Gabriel Ponce de León en una carrera que se definió en los tramos finales.

“Estamos muy contentos con la organización de la carrera, con la categoría y con la gente: acá vinieron 70 mil personas a disfrutar de la fiesta. Los fierros en Argentina son una pasión inmensa y queríamos volver a tener un circuito callejero, esta vez en el sur, que es una zona a la que le estamos dando valor e invirtiendo mucho”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, que presenció la carrera en Villa Soldati y entregó el premio al ganador del 47° Campeonato Argentino de TC2000.

La actividad comenzó desde la mañana con las primeras competencias del fin de semana: en Fiat Competizione se impuso Matías Apuzzo y en Top Race ganó Marcelo Ciarrocchi. Antes de la carrera principal sonaron las estrofas del Himno Nacional y tres aviones sobrevolaron el circuito dejando estelas blancas en el cielo.

Macri también destacó la inversión en infraestructura del automovilismo en la Ciudad: “En 2025 uno de cada cinco eventos masivos se realizó en el sur. Aquí al lado está el autódromo Oscar y Juan Gálvez, donde hicimos una inversión récord de 108 millones de dólares y estamos renovando los boxes, el paddock, el trazado, el asfalto y toda su tecnología. Esto es un muy buen puntapié para lo que se viene: el MotoGP del año que viene y el sueño de la Fórmula 1, que ojalá se nos dé”.

Durante el fin de semana los equipos y mecánicos trabajaron en la puesta a punto de los autos, mientras pilotos y técnicos recorrieron el circuito para estudiar cada detalle del trazado antes de las actividades en pista.

Además de la carrera, el público disfrutó de la Fan Zone con simuladores de Fórmula 1, exhibiciones de autos clásicos y motos, réplicas de coches de carrera, una muestra sobre la historia del autódromo porteño, patio cervecero, propuestas gastronómicas y juegos para chicos.

En el paddock, una grúa elevó a grupos de 20 personas hasta 30 metros de altura en una plataforma circular para observar el circuito desde arriba y tomar fotografías.

“Buenos Aires es la ciudad más linda del mundo y siempre ofrece enormes atractivos para vecinos y turistas. Hoy, con las obras en el Autódromo, recuperamos esta propuesta, para la que trabajamos más de dos meses. Queremos seguir impulsando el sur con entretenimientos, shows y, en este caso, motores. Tener un circuito callejero le hace muy bien a todo el mundo automovilístico”, afirmó el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes junto al presidente de TC2000, Alejandro Levy.

El piloto Matías Rossi, seis veces campeón de la categoría, valoró el evento: “Fue un evento diferente, muy especial, y también una posibilidad única para los que les gustan los autos. Una carrera muy linda y exigente”.__IP__

Por su parte, Emiliano Stang agregó: “Fue una fecha hermosa, la cual nos trató muy bien. Creo que es la única pista en el año donde la gente puede estar a 20 centímetros de un auto de carrera, eso es maravilloso”.

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