Mario Ovejero ganó la 33 edición de la vuelta ciclística de San Rafael

El podio se completó con Facundo Castro y Martín González, mientras que Cristian Penuzzi y el chileno Sebastián Villalobos completaron los 5 primeros puestos.

La fase final se desarrolló en un circuito urbano por calles Espínola, Mitre, Rotonda de la Copa, Sueta y Alberdi.

Hay que destacar el gran acompañamiento del público sanrafaelino en el prólogo y las cuatro etapas de la competencia.

El certamen deportivo reunió a competidores de toda Mendoza, provincias vecinas y también un equipo que llegó desde Chile.

Gracias a un trabajo sin descanso de la Asociación Sureña de Ciclismo, apoyado por la Dirección de Deportes del Municipio y el valorable aporte de sponsors privados, la tradicional competencia pudo volver a realizarse tras varios años de ausencia.

El recorrido, incluyó pasos por el Parque Perón, Valle Grande, Rama Caída, Malvinas, Salto de las Rosas, Los Reyunos, Villa 25 de Mayo y Ciudad, entre otros.