San Rafael, Mendoza miércoles 18 de marzo de 2026
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Mario Ovejero ganó la 33 edición de la vuelta ciclística de San Rafael

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 18 marzo, 2026

Tras recorrer más de 450 kilómetros por diferentes circuitos del departamento, Mario Ovejero (representante de la Municipalidad de San Carlos) se consagró como el ganador de la 33 edición de la Vuelta Ciclística de San Rafael.

El podio se completó con Facundo Castro y Martín González, mientras que Cristian Penuzzi y el chileno Sebastián Villalobos completaron los 5 primeros puestos.

La fase final se desarrolló en un circuito urbano por calles Espínola, Mitre, Rotonda de la Copa, Sueta y Alberdi.

Hay que destacar el gran acompañamiento del público sanrafaelino en el prólogo y las cuatro etapas de la competencia.

El certamen deportivo reunió a competidores de toda Mendoza, provincias vecinas y también un equipo que llegó desde Chile.

Gracias a un trabajo sin descanso de la Asociación Sureña de Ciclismo, apoyado por la Dirección de Deportes del Municipio y el valorable aporte de sponsors privados, la tradicional competencia pudo volver a realizarse tras varios años de ausencia.

El recorrido, incluyó pasos por el Parque Perón, Valle Grande, Rama Caída, Malvinas, Salto de las Rosas, Los Reyunos, Villa 25 de Mayo y Ciudad, entre otros.

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