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Malargüe vuelve a ser epicentro del cine latinoamericano con el Mendoza Film Lab 2026

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 19 marzo, 2026

El Director y Productor argentino Néstor “Tato” Moreno destaca la selección de proyectos centrados en la identidad rural y el crecimiento del laboratorio, que se articula con el Festival Pasturas en una propuesta cultural única.
La nueva edición del Mendoza Film Lab 2026 ya tiene sus proyectos seleccionados y reafirma su lugar como uno de los espacios más importantes de desarrollo cinematográfico en la región. Con sede en Malargüe, el encuentro se realizará del 20 al 23 de mayo y reunirá propuestas de toda Latinoamérica enfocadas en temáticas como la identidad rural, la vida en la montaña, las tradiciones y la cultura.

Entre los proyectos elegidos para esta edición se destacan títulos como Asylum LakeDuelo de NoviaDuermevelaGolpes SecosLa PromesaNeciasRegreso al Paraíso y Un día Justina aprendió que la vida no es justa, reflejando una fuerte impronta territorial y social en sus narrativas.

El reconocido realizador Néstor Tatto Moreno, quien forma parte activa de esta iniciativa, subrayó la consolidación del evento: “Ya llevo cuatro años en Malargüe, aunque el laboratorio comenzó hace siete. Se lograron unir dos cosas muy importantes: el laboratorio más relevante de la Argentina para el desarrollo de largometrajes, tanto de ficción como documental, con una gran convocatoria regional, y el Festival Pasturas”.

En ese sentido, también destacó el valor del Festival Pasturas, un evento singular en la provincia y el continente por su enfoque en la trashumancia. “Es el único festival con esta temática y cuenta con un apoyo maravilloso tanto del público rural como urbano”, señaló.

Además, el Festival Pasturas continúa con su convocatoria abierta, y a fin de mes se conocerán las películas seleccionadas para su programación. Ambas iniciativas generan un espacio de encuentro entre realizadores, estudiantes y comunidades locales, fortaleciendo el vínculo entre el cine y el territorio.

Cabe destacar que las actividades del laboratorio, incluyendo charlas y masterclasses, serán de acceso libre y gratuito durante mayo, especialmente orientadas a estudiantes de cine de Mendoza, promoviendo así la formación y el intercambio en el ámbito audiovisual.

 

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