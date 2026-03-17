Malargüe: Rompiendo Barreras llegó a La Junta para impulsar el deporte como herramienta de inclusión

El equipo del programa Rompiendo Barreras, perteneciente a la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Malargüe, visitó el paraje de La Junta, dando inicio a un nuevo ciclo de recorridos por distintos barrios y zonas rurales del departamento.

La iniciativa tiene como objetivo llevar el deporte a cada rincón de Malargüe, destacando su valor como herramienta de inclusión, encuentro y desarrollo para la comunidad. Durante la jornada se compartieron actividades y momentos de intercambio con vecinos y estudiantes del lugar, reforzando el compromiso de acercar propuestas deportivas a todos los sectores.

Desde la organización agradecieron especialmente a los directivos y profesores de la escuela secundaria de La Junta por el acompañamiento y la predisposición para llevar adelante la actividad. También destacaron el apoyo del delegado del paraje.

Con este tipo de acciones, el programa Rompiendo Barreras continúa fortaleciendo su misión de promover el acceso al deporte y generar espacios de participación e inclusión en todo el departamento.