Malargüe: Plan de Ordenamiento Territorial: Ya se encuentran disponibles las inscripciones a la Audiencia Pública

La Municipalidad de Malargüe puso a disposición de la comunidad los documentos correspondientes al Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) 2026, una herramienta clave para definir el desarrollo urbano y territorial del departamento en los próximos años.

La iniciativa apunta a garantizar el acceso a la información pública y promover una participación activa e informada por parte de los vecinos, especialmente en el marco de la futura Audiencia Pública donde se debatirán los lineamientos del plan.

Quienes deseen consultar el material pueden hacerlo de forma presencial en la Mesa de Entrada del Municipio o en la Dirección de Planificación, ubicada en el Complejo Planetario. Además, la documentación se encuentra disponible en formato digital a través del sitio oficial del municipio.

El acceso online puede realizarse ingresando al siguiente enlace: https://www.malargue.gov.ar/audiencia-publica-pmot-2026/

El PMOT 2026 representa una instancia fundamental para proyectar el crecimiento ordenado y sostenible de Malargüe, abordando aspectos como el uso del suelo, la planificación urbana y el desarrollo ambiental.

Desde el Ejecutivo local remarcaron la importancia de la participación ciudadana en este proceso, destacando que el ordenamiento territorial no solo es una política pública, sino también una construcción colectiva que requiere del aporte de toda la comunidad.

Bajo esta premisa, invitan a los vecinos a informarse, participar y sumar sus aportes, con el objetivo de construir una visión compartida que acompañe el crecimiento del departamento de manera equilibrada y sustentable.