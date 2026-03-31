A través de una resolución del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC), publicada este martes en el Boletín Oficial, se aprobó la modificación del Registro Único de Autoexcluidos (RUAM), permitiendo que cualquier persona que necesite restringir su acceso a las apuestas pueda hacerlo de manera remota y segura, sin necesidad de desplazarse físicamente a un casino.

Esta medida busca adaptarse al auge de las plataformas de juego online. Hasta ahora, el trámite presentaba limitaciones físicas que dificultaban el acceso a quienes juegan desde sus hogares.

La normativa aprobada ratifica el uso del Sistema Integral de Reconocimiento Facial (SIRF). Este procedimiento es la columna vertebral del RUAM, ya que permite identificar de manera precisa a las personas que han solicitado voluntariamente que se les prohíba el ingreso a salas de juego y plataformas virtuales.

Con la actualización del reglamento, se optimizan las funciones y obligaciones de los operadores de juegos en la provincia. El objetivo es que la base de datos migre sin fisuras al nuevo esquema, garantizando que la protección de los usuarios sea inmediata una vez realizado el trámite.

Un trámite sencillo

Desde la Gerencia de Responsabilidad Social de Juegos y Casinos destacaron que la herramienta permitirá que “cualquier persona, independientemente de su ubicación geográfica“, pueda solicitar su autoexclusión. Esto es vital para los departamentos alejados del Gran Mendoza, donde la distancia física solía ser una barrera para acceder a este derecho de salud pública.

La resolución deroga la normativa anterior de 2021 para dar paso a este sistema más ágil. La medida entrará en plena vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial, consolidando a Mendoza como una de las provincias con regulaciones más estrictas y modernas en materia de prevención de la ludopatía.