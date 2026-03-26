Los salarios formales cayeron fuerte contra la inflación en enero y ya perdieron 7,9% real en la era de Javier Milei

Los salarios subieron apenas 2% nominal en el inicio de año, incluyendo tanto a los privados como los públicos, cuando la inflación fue del 2,8% en el mismo período.

En el segmento formal, los salarios que más cayeron fueron los públicos, que solo avanzaron 1,8%, marcando una pérdida real de 1% ; mientras que los privados escalaron 2,1% y recortaron 0,7% su poder de compra, según el cálculo de Ámbito en base a datos oficiales de INDEC .

En paralelo, el desempleo saltó al 7,5% en el cuarto trimestre de 2025 , lo que representó una suba de 1,1 puntos porcentuales (p.p.) frente al mismo período del año anterior, según datos oficiales de INDEC. Además, en el mercado laboral se dio un aumento de la informalidad en torno a 1 p.p. (42% en el cuarto trimestre 2024 vs. 43% en el cuarto trimestre de 2025), mientras que la formalidad del empleo pasó del 57,8% al 56,9% (-0,9 p.p.).

Caída de salarios

La variación interanual de los salarios también fue negativa: los públicos avanzaron 30% contra una inflación de 32,4% y sufrieron un retroceso real de 1,8% del poder adquisitivo. Los privados en el último año tuvieron un peor desempeño, ya que avanzaron 28,5% y padecieron un desplome real de 2,9%.

Sin embargo, en el gobierno de Javier Milei los salarios públicos fueron los que más sufrieron el ajuste: se desplomaron un 17,9% real, mientras que los privados tuvieron una pérdida menor, en torno al 2,3%.

«En el mediano plazo la caída salarial es dramática», enfatizó el economista Luis Campos, al mismo tiempo que destacó que los haberes se encuentran en su nivel más bajo de las últimas dos décadas, «sacando los primeros meses de 2024». «Contra los picos de fines de 2017 el retroceso es de entre el 21% (sector privado) y el 35% (sector público)», afirmó.

De cara a marzo, la inflación continúa presionada por el aumento del petróleo, así como también por la suba de las tarifas de servicios y transporte, con lo cual se prevé que se mantenga en torno al 3%.

Fuente:https://www.ambito.com/economia/los-salarios-registrados-cayeron-quinto-mes-consecutivo-frente-la-inflacion-n6259723