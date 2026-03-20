Lo que se dice en las mesas: el impacto inflacionario de la guerra distrae el efecto más importante para los inversores, el freno a la economía

Expertos globales más avezados y con varias guerras encima, advierten un error del mercado, que se fija solo en el impacto de corto plazo del petróleo sobre inflación y olvida que el encarecimiento de la energía también frena la economía. Es por ahí por donde puede venir la sorpresa en los próximos meses.

Siempre hay gente que hace dinero, hasta en las guerras. Esta no es la excepción. Hoy es prematuro discernir entre ganadores y perdedores al final del camino. Pero lo cierto es que agarran a la Argentina en una especie de agujero negro o limbo entre, por ejemplo, las perspectivas halagüeñas del boom petrolero y Vaca Muerta y sus satélites, y las evidentes vulnerabilidades del programa económico del Gobierno de Milei condimentadas con los sucesivos “escandaletes” de corrupción.

La primavera trumpista que dio lugar al triunfo electoral oficialista de octubre, que junto con el veranito financiero y cambiario tuvo su clímax con la baja del riesgo país a fines de enero pasado por debajo de los 500 puntos (venía de niveles máximos de 1.460 puntos a mediados de setiembre pasado), hoy se ha diluido bajo el contexto de la guerra en Medio Oriente.

Sin embargo, los expertos globales más avezados y con varias guerras encima, advierten un error del mercado, que se fija solo en el impacto de corto plazo del petróleo sobre inflación y olvida que el encarecimiento de la energía también frena la economía, y es por ahí por donde puede venir la sorpresa en los próximos meses . Porque el mayor riesgo no es solo que el precio del petróleo se mantenga elevado (por encima de los 100 dólares el barril) sino que termine afectando el equilibrio del ciclo económico.

Hoy no parece que el consenso esté allí, pero si el daño al crecimiento económico se confirma el mercado podría girar de temer a la inflación a descontar una desaceleración mucho más rápido de lo que ahora parece. Un escenario de estanflación, a nivel táctico, hace que los inversores sean más prudentes con la renta variable cíclica y con sectores muy expuestos al crecimiento y ganan terreno las apuestas a la calidad, la defensa y la selectividad.

En este aspecto parecen coincidir, en términos de preocupación, el flanco externo y el local. Porque cada vez más, el tenor de las reuniones entre gente del mercado, clientes, asesores y consultores gira en derredor de las nuevas preocupaciones de la población: en primer lugar, los bajos salarios (ya preocupa a más de un cuarto de la sociedad), luego la corrupción (otro cuarto) y detrás la desocupación y la pobreza con 18% y 12% respectivamente.

La inflación, para la gente común, no es una preocupación ya, no llega al 6% y la inseguridad menos. Lo que rescatan los operadores de estos encuentros es que se enrareció el clima social y ya le pega a la imagen positiva o de aprobación del Gobierno, y le cuesta recuperarla. La brecha entre la imagen negativa y positiva se amplió a máximos de la era Milei. Lo que les transmiten las lecturas de las últimas encuestas de opinión es que con miras al 2027 se incrementó sensiblemente el nivel de incertidumbre de la gente, incluso, de aquellos que votaron por La Libertad Avanza, en primera y segunda vuelta.

Un dato revelador lo brindó un analista político en uno de los encuentros virtuales mensuales más demandados por el mercado, donde comentó que más del 47% de la gente con deudas no sabe si podrá pagarlas y un 39% dijo que no cree que pueda pagarlas. Ocurre que del 45% aproximadamente de la gente que no llega a fin de mes, hay un 35% que dice que se endeuda para cubrir los gastos mensuales, y de porcentaje, entonces, casi un 90% no las pagará o no sabe si podrá hacerlo. No extraña así que al confrontar las expectativas para el 2027 observaron que cerca del 45% dice que estará peor, un 30% mejor, 12% igual pero los que no saben ya son un 13% cuando nunca superaban el 10%.

Un gestor resumió el combo de interés del mercado: luego del Mundial cómo será el escenario político 2027, y cómo saldrá Trump en las elecciones. Un colega con llegada a la Rosada le explicó que había preocupación por la economía real, de ahí el intento por aflojar un poco las tasas de interés, ahora bien, cómo manejarán el equilibrio de la pulseada dólar vs tasa depende de la dinámica de la inflación y las encuestas. Nada sencillo. Lo que se percibe, a nivel oficial y privado, es que “lo nuevo” (energía, minería) va más lento que “lo viejo” y si la destrucción de lo viejo va más rápido complicará las cuentas fiscales.

Flujos de capitales globales

Mucha guerra, misiles, crudo, Golfo Pérsico, Trump y compañía, Adorni-gate, etc. pero qué pasa con los flujos de capitales globales. Uno de los mayores especialistas del mundo en el monitoreo de estos flujos abrió el juego a colegas en un zoom: al entrar en su segunda semana del prolongado conflicto entre Irán y EEUU, los flujos de capital hacia muchos fondos se volvieron neutrales o incluso inversos. Si bien los inversores siguen mostrándose reacios a reaccionar de forma exagerada, durante la semana pasada intensificaron su reposicionamiento ante el fuerte aumento de los precios de la energía y su posible impacto en la inflación.

¿Qué más dijo?, que los fondos de renta variable estadounidenses cerraron la semana con una entrada modesta de capitales, y los flujos hacia los fondos de renta variable gestionados por Suiza y Japón reflejaron la condición de «refugio seguro» de esos países; que los fondos de renta variable registraron entradas mientras que los flujos hacia todos los fondos de renta fija cayeron a su nivel más bajo desde la tercera semana del segundo trimestre de 2025; que los fondos de renta variable de mercados emergentes extendieron por poco su racha actual de entradas de capital durante la segunda semana de marzo, a pesar de la primera salida de capital de los fondos diversificados de renta variable de mercados emergentes globales en más de cinco meses y las primeras salidas consecutivas de capital de los fondos de mercados fronterizos desde finales de septiembre.

Mientras tanto, los fondos de renta variable de China e India experimentaron importantes salidas de capital. Los fondos de renta variable de Japón y los fondos de renta variable global lideraron y los fondos de renta variable de EEUU, Canadá y Australia también registraron entradas de capital. Los fondos de renta variable de España, Reino Unido, Suecia, Noruega y Alemania están experimentando salidas de capital. Pero también habló de la economía real: más allá del petróleo, gas y fertilizantes (que ya están incrementando e incrementarán considerablemente precios de los combustibles, alimentos y calefacción) se está generando otra disrupción en las cadenas de suministro. Hay que prepararse para mínimo 2-3 meses de precios altos de petróleo, gas y fertilizantes, porque como algunos países de la OPEC ya ha dicho, volver a producir al ritmo normal les llevará más de un mes desde que se resuelva el problema. Los países del Medio Oriente están teniendo un impacto fuerte en sus economías, del orden del 15%-20%, y están amortiguando parte del golpe con el capital de sus fondos soberanos.

El rumbo del programa económico local

Mucho se habló de los límites del programa económico durante una charla-almuerzo entre varios CEO y una consultora de algunos ex funcionarios de Cambiemos en un fastuoso salón céntrico. Si bien el BCRA sostiene la compra de reservas a rajatabla, acumulando casi 300 palos en la última semana y más de 3.300 palos en lo que va del 2026 (un 15% del volumen de mercado) el impacto sobre las reservas y su contracara monetaria es limitada. Con una inflación ya del 2,9% mensual, y con perspectivas de coquetear con el 3% en marzo, abril, el dólar se aleja cada vez más del techo de la banda indexada al IPC mientras se busca acelerar el “carry trade” apostando a la estacionalidad de la cosecha y en el “segundo semestre” a los dólares del colchón.

Hubo consenso en que el Gobierno se equivocó, o le faltó timing, al no emitir deuda internacional (quizás un bono chico para testear al mercado pagando incluso más tasa, algo así como en el póker “pagar por ver”) antes de la guerra en Irán, desaprovechando la ventana de inicio de año y ahora enfrenta un contexto internacional más adverso.

Sobre el proceso de desinflación que el propio Presidente destacó al conocerse el dato de la inflación mayorista, un macroeconomista ajeno a dicha consultora aportó el siguiente razonamiento: en primer lugar, hay que recordar que la inflación mayorista mide la variación de los precios de los bienes a nivel de productores y mayoristas, antes de llegar al consumidor final, por lo que suele estar más influenciada por el tipo de cambio y los costos de los bienes transables. Al observar la dinámica de precios transables y no transables, se ve que tras la aceleración de la inflación mayorista en el III trimestre del 2025 bajo un contexto de mayor tensión política por las elecciones de medio término y presión sobre el dólar CCL, los precios mayoristas volvieron a desacelerarse. Pero en los últimos meses, se dio vuelta, y la relación entre los precios mayoristas al productor y el agregado (IPP vs IPIM) empezó a evidenciar una tenue tendencia bajista.

Explicó que el cambio en los precios relativos refleja que, una vez disipado el shock cambiario, los precios transables perdieron impulso mientras que los no transables continúan ajustando con mayor inercia. Como el IPIM incluye ambos componentes, su crecimiento relativo supera al del IPP, lo que empuja a la baja dicha relación y a diferencia de lo que ocurría en 2024, cuando el ancla principal era un dólar CCL en descenso, ahora la dinámica parece responder más a la persistencia inflacionaria doméstica que a “drivers” puramente cambiarios.

Así, entonces, se tiene un tipo de cambio real multilateral en franca apreciación. ¿Por qué? Es que este tipo de cambio mide la relación entre los precios transables y no transables, y no hay duda que los servicios y los salarios juegan un rol clave en los no transables. Por ende, cuando los no transables suben, el tipo de cambio real se aprecia. Entonces, si bien se morigera la dinámica de precios mayoristas, al mismo tiempo implica un encarecimiento relativo de la economía, en buen romance: se consolida un esquema donde la nominalidad se sostiene en los componentes internos, mientras los transables pierden tracción, una combinación que mejora el frente inflacionario en el corto plazo, pero vuelve a tensionar la competitividad y el balance externo hacia adelante.

Cambio de dinámica en el mercado

Sobre el accionar oficial, uno de los principales operadores locales ahora mudado a zona norte en cercanías del boom de Buena Vista le explicó a la gente de la mesa que algo había cambiado en el mercado. Según él, en los últimos días se observa una dinámica diferente en el mercado de pesos a la de los primeros dos meses de 2026, donde las tasas de interés de los instrumentos de pesos comprimen por debajo de la inflación realizada y esperada, dando lugar a tasas reales negativas en valores que no se observaban desde el segundo semestre de 2024.

Sin embargo, el tipo de cambio sigue muy estable de la mano de lo que creen es una nueva oferta de divisas que el mercado está comenzando a interiorizar. Esto, explica, que el diferencial entre los bonos CER y Dólar Linked se haya vuelto negativo, es decir que el mercado, con un tipo de cambio real bajo, aún sigue esperando una apreciación real del tipo de cambio.

Por lo tanto, con estos niveles de tasas, y dada la estabilidad del tipo de cambio junto con la acumulación de reservas, lleva a plantearse qué más se necesita en el corto plazo para que los bonos en moneda extranjera vuelvan a estar demandados. A lo que un gestor global, que liquidó gran parte de su tenencia de bonos argentinos, le respondió que solo la vuelta del llamado “real money” puede hacer bajar el riesgo país. Se habló del oro también, que decepciona frente a eventos extremos de riesgo. Hoy en día donde hay mucho riesgo geopolítico, junto con una mayor inflación global y mayores déficits fiscales en EEUU por delante, el oro sigue cayendo a niveles de 4.500 dólares la onza luego de que a comienzos de mes superara los 5.300 dólares, dos días después del inicio de la guerra. Al parecer, esta baja coincide con la escalada de la guerra y las crecientes preocupaciones de su extensión en el tiempo.

Además, el mercado ya venía “priceando” antes del comienzo de los ataques y muchos inversores estaban muy comprados en oro como cobertura, y eso no es el metal que funciona solo si hay licuación del dólar en un entorno de tasas bajando. Encima la Fed avisó que no baja las tasas y dado que los metales una especie de monedas con “carry” negativo, porque deben almacenarse, su peor enemigo es la suba de tasas.

Por ende, si un escenario negativo ocasiona una suba en tasas el oro termina siendo más castigado que los activos originales que se pretendían proteger. Algo de ello también se escuchó durante el reciente EMTA en Baires que abordó el creciente interés en las exportaciones de materias primas argentinas debido a la guerra con Irán, el potencial de exportaciones de petróleo, el acceso a los mercados de capitales y la «ventana perdida» para emitir nuevos eurobonos soberanos, la inflación, la trayectoria de calificaciones para las empresas argentinas y el soberano.

Participaron del debate Pedro Siaba Serrate (PPI), Rodrigo Benitez (MegaQM), Luciano Gremone (S&P Global), Pedro Cavallo (Schroders) y Juan Miguel Salerno (Vinci Compass). El interés en el debate se reflejó en la nutrida concurrencia, más de 130 profesionales del sector financiero fueron de la partida. Ahora, la próxima cita será el evento del Centro Adrienne Arsht de América Latina del Atlantic Council que debatirá sobre «El punto de inflexión de Argentina: acelerando el despegue económico». También siguieron los coletazos del Argentina Week y demás yerbas. Ampliaremos.

Fuente:https://www.ambito.com/economia/lo-que-se-dice-las-mesas-el-impacto-inflacionario-la-guerra-tambien-frena-la-n6258032