La ruta a un paraíso de montaña que Vialidad Mendoza recuperó y se desarrolla como un centro turístico

Poco después de Las Leñas, la Ruta Provincial 222 trepa unos 18 kilómetros sobre suelo natural hasta un mirador ubicado a casi 2.700 metros de altura.

En ese punto, aparece a la vista una postal única: 500 metros en picada, en panorámica, está Valle Hermoso, a 2.200 metros sobre el nivel del mar, en Malargüe.

La RP 222 desciende hasta allí, serpenteando 6 km más antes de continuar otros 14 hasta el fondo del valle, donde encuentra su inevitable final en el Rincón de los Oscuros, un apretado cordón montañoso de rocas negras por donde apenas pasa el río Tordillo.

El tramo desde Las Leñas hasta Valle Hermoso es el que la Vialidad Mendoza comenzó a recuperar en los últimos tres años, devolviéndole la transitabilidad a partir de 2024. Un recorrido que está habilitado durante la temporada estival y que se cierra cuando la nieve se instala definitivamente en la zona.

Por estos días, la ruta está habilitada y transitable, dando una ventana de oportunidad ante el buen tiempo que imperará en los próximos siete días según los pronósticos meteorológicos.

El mantenimiento y las mejoras hechas por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) dieron un nuevo paso a comienzos de marzo con la colocación de cartelería vial preventiva a todo el tramo, ante el incremento de tránsito vehicular diario y el desarrollo de nuevos emprendimientos que quieren transformar a Valle Hermoso en una nueva plaza turística mendocina.

Las autoridades de la DPV, con su titular, Osvaldo Romagnoli a la cabeza, recorrieron detenidamente la ruta desde Las Leñas hasta el interior de Valle Hermoso.

La visita técnica tuvo por objetivo planificar nuevas intervenciones, escuchar las necesidades de quienes operan en la zona y chequear los sectores más comprometidos del camino en los que hace falta trabajar.

El administrador general de la DPV, Osvaldo Romagnoli señaló: “Hace tres años rehabilitamos este camino. Nos pareció vital hacerlo porque este lugar es soñado. Hoy podemos ver con satisfacción que transitan vehículos altos y también automóviles, aunque recomiendo que en el caso de estos últimos, lo hagan con mucho cuidado”.

“Por eso —continuó— seguimos mejorando el mantenimiento de este tramo de la RP 222 hasta Valle Hermoso, equipándolo con señalética vertical para brindar mayor seguridad a quienes visitan la zona”.

Junto a Romagnoli, el consejero de la DPV por Zona Sur, Leonardo Vignolo, destacó el valor estratégico del camino: “Es muy importante mejorar la accesibilidad de este tramo a Valle Hermoso, porque hay un incipiente desarrollo turístico que ya está prestando servicios y que va a potenciar muchísimo esta zona, ubicada al otro lado del Valle de Las Leñas”.

En Valle Hermoso, apenas se desciende hasta el cerro Centinela, ya hay un ecolodge de un emprendimiento privado, funcionando en un refugio restaurado a nuevo con capacidad para 14 camas, donde además se construye un restaurante y se están montando domos geodésicos para 20 camas más.

El ecolodge cuenta con todas las comodidades, se sostiene con energía solar y con señal de wifi permanente, lo que permite conectividad constante en esta zona remota de la montaña mendocina.

Mientras tanto, a la vera de la laguna que lleva el mismo nombre que el valle, el centro de esquí Las Leñas proyecta poner en funcionamiento un espacio con domos para pasar la noche y, a futuro, un hotel boutique con actividades de invierno incluidas. De hecho, ya comenzaron las obras para el primer proyecto.

La actividad turística no es la única actividad económica de la zona. En todo el valle pasta el ganado de una docena de puesteros malargüinos que hacen la veranada de sus rebaños de cabras, vacas, ovejas y caballos, actividad trashumante con fuerte incidencia en la economía del departamento de Malargüe.

Para estos arrieros, la utilidad de la RP 222 también es clave porque la utilizan para acceder hasta este lugar, cuya naturaleza es generosa a la hora de engordar el ganado.

El puestero Alexis Baigorria se refirió a la importancia que tiene para su actividad la accesibilidad de un camino: “Nos hace falta la ruta, y que cada día la mejoren más, porque nosotros la usamos para traer los animales. Yo los traje por la ruta desde Los Molles, donde tengo el campo, demoramos dos días caminando”.

“Además —indicó Baigorria— me traigo la camioneta que me sirve para cuando tengo que ir a buscar alimentos. Imagínese que acá la veranada es desde fines de diciembre hasta fines de marzo, y además el camino me sirve para traerme en el carrito a los bichitos más chiquitos”.

La convivencia entre los emprendimientos ecoturísticos y las veranadas de los puesteros desemboca en un interés mutuo que beneficia a ambas actividades. Al turismo, la presencia de ganado le da más color a un valle que se promueve por sus paisajes incomparables. A los puesteros, les sirve porque venden sus animales para la gastronomía local.

El valle, que se extiende a lo largo de 14 kilómetros de punta a punta, alberga muy cerca de la RP 222 dos importantes ríos de respetable tamaño y caudal, el Cobre y el Tordillo; tres lagunas: la principal, conocida como laguna de Valle Hermoso; la segunda, más pequeña, laguna Esmeralda, y la tercera, la de menor tamaño, laguna Escondida.

Cuenta con grandes vegas, una vistosa cascada a unos cientos de metros del camino y, un poco más alejados pero dentro de su geografía, un sitio de petroglifos y un rincón de aguas termales. El cerro más alto que domina la vista con su singular formación rocosa es el Torrecillas, que se aprecia a simple vista desde cualquier punto del valle.

Por tratarse en este tramo de una ruta de suelo natural y además de montaña, el tiempo de viaje entre Las Leñas y Valle Hermoso es de al menos una hora y media, aunque se trate de poco más de 20 kilómetros. El camino tiene caracoles, bordea profundos riscos y recorre pendientes de importante inclinación, y no tiene ningún tipo de servicios.

Transitarlo requiere baja velocidad, paciencia y precaución para disfrutar la naturaleza y los paisajes que lo rodean y llegar a destino sin inconvenientes.