La RACME celebró la primera plenaria del año 2026

Los miembros de la Red compartieron el trabajo de las diferentes comisiones. El encuentro permitió consolidar líneas de trabajo, intercambiar avances y proyectar acciones estratégicas en torno al desarrollo del sector.

La Red de Cannabis de Uso Medicinal e Industrial (RACME) del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) realizó la primera reunión del año, con enfoque en la participación actual y futura de las respectivas comisiones en actividades profesionales, académicas y en convocatorias de interés en el sector.

Durante la reunión, la investigadora y coordinadora de la red Silvia Kochen, expresó: “Los informes presentados reflejan con claridad el enorme trabajo colectivo que venimos realizando. Sabemos que cada producción es leída, observada y evaluada, y por eso asumimos el desafío de comunicarlo de manera cada vez más creativa. Aun en contextos complejos la Red sigue creciendo y generando impacto. Esto es visible ya que no hay instancia de formación, publicación o espacio de intercambio en el que no participe algún integrante de la RACME. Eso nos llena de orgullo y confirma que este es el camino”.

La Comisión de Investigación Básica y Control de Calidad presentó algunos proyectos y financiamiento consolidados y otorgados por la CIC (Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires), y por el Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA). Se avanzó en la producción de investigación y publicaciones en temáticas como: Salud hepática, tratamientos para el envejecimiento y micropropagación escalable, entre otros temas.

Desde la Comisión de Investigación Clínica se habló de las actualizaciones del marco regulatorio, de las competencias del programa de SEDRONAR, manteniendo como ejes los proyectos de I+D, y los convenios con las provincias.

La Comisión de Cáñamo analizó la situación del cultivo de cáñamo en Argentina, destacando demoras en la siembra para I+D por dificultades en la importación de semillas. También se realizaron ensayos con materiales de alto CBD y bajo THC, con resultados limitados en rendimiento, pero que abren oportunidades para la producción de biomasa y flores con CBD. A nivel institucional, la ARICCAME enfrenta demoras en la aprobación de licencias agrícolas y priorizaría las industriales, lo que dificulta la planificación productiva. Por ello, se propone que la RACME, desde múltiples disciplinas, conforme una comisión de seguimiento de este tema que estudie y evalúe la mejor metodología para reconsiderar la participación del CBD en el Código Alimentario Argentino.

A su turno, la Comisión de Sociales en forma conjunta con el Observatorio de Cannabis de la UNPAZ, retomó el procesamiento y el análisis del conversatorio sobre registros locales de cannabis realizado los días 3 y 11 de abril de 2025 disponibles en el canal de YouTube del Instituto de Estudios Sociales y Humanos (IESYH, CONICET-UNaM) A partir de este conversatorio y un relevamiento de regulaciones provinciales sobre cannabis, se está elaborando una publicación que compara sus principales características, con foco en los registros jurisdiccionales, abarcando once provincias con avances normativos. Además, el trabajo fue presentado para las V Jornadas Democracia y Desigualdades que se realizarán en la UNPAZ.

Desde la Comisión de Legales se compartieron avances vinculados al análisis del marco regulatorio vigente y las gestiones realizadas ante organismos competentes. En este sentido, se informó sobre una reunión mantenida con la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), en la que se plantearon las dificultades actuales derivadas de la falta de regulaciones específicas y de la ausencia de licencias operativas. Asimismo, se evaluaron posibles líneas de acción frente a la situación de productores y organizaciones, incluyendo estrategias judiciales -como amparos y medidas cautelares- y acciones territoriales de articulación con distintos actores del sector.

También se abordaron los avances realizados en procesos de desburocratización, en relación con la implementación de sistemas digitales en el programa REPROCANN, señalando la necesidad de contar con mayores detalles sobre los criterios de aplicación y su impacto en el acceso de los usuarios.

En tanto, por la Comisión de Producción y la Comisión de Veterinaria no se reportan avances significativos, pero se mantienen en instancias de participación y presencia en espacios académicos y profesionales.

Finalmente, se anunció el Próximo Congreso Internacional de Cannabis y Cáñamo Industrial UNAJ 2026 a realizarse los días 8 y 9 de mayo, con inscripción gratuita y se acordó continuar comunicando todas las publicaciones científicas sobre la temática, como actividades de capacitación, congresos, jornadas y novedades en el sitio web de la RACME.