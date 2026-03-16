La NASA intentará lanzar su misión lunar Artemisa 2 el próximo 1 de abril: «No está exenta de riesgos pero estamos listos»

La NASA cree haber solucionado los problemas técnicos en su cohete Space Launch System (SLS) que le llevaron a posponer su misión lunar tripulada Artemisa 2 a abril y, «aunque aún queda trabajo por hacer», está lista para intentar un lanzamiento el día 1 de ese mes como pronto.

Así lo han asegurado este jueves los responsables de la agencia espacial en rueda de prensa desde el Centro Espacial Kennedy de Florida, donde han comparecido para informar sobre las conclusiones de la evaluación de aptitud para el vuelo de Artemisa 2. Será la primera misión tripulada que viaje a la Luna desde que en 1972 volvieron los últimos astronautas del pograma Apolo.

«Estamos planeando el lanzamiento como pronto el 1 de abril, y estamos trabajando para lograr esa fecha», ha declarado la vicedirectora asociada de la NASA, Lori Glaze. Según esta responsable de la agencia, el cohete SLS, la tripulación y los ingenieros de la NASA están «preparados» para este histórico despegue, aunque todavía tienen trabajo por delante.

Ventana de lanzamiento

Si logran que todo esté listo para el 1 de abril, el supercohete SLS con la nave Orión ensamblada despegará desde el Centro Kennedy a las 18.24, hora local (medianoche del 2 de abril en España), según ha precisado Glaze, que se ha mostrado «tremendamente orgullosa» de su equipo. «Se ha hecho una enorme cantidad de trabajo por parte de miles de personas, y hemos tenido largas discusiones, con mucha transparencia, en las que hemos hablado en profundidad de los riesgos y los retos que tenemos por delante, y sobre cómo afrontarlos», ha señalado en relación a la evaluación que han llevado a cabo durante dos días para determinar si era viable lanzar en abril.

La propia misión Artemisa 2, ha dicho Glaze, «es un test de vuelo y no está exento de riesgos, pero estamos listos».

Si por problemas técnicos o por la meteorología adversa no pueden lanzar el 1 de abril, otra fecha que ha sido añadida a la ventana de lanzamiento de ese mes será el el 2 de abril a las 19:22, hora local. Una fecha que se suma a los otros días ya previstos en los que se podría lanzar (3, 4, 5 y 6 de abril).

Si tampoco se puede esos días, habrá que pasar al 30 de abril.

La cuarentena de los astronautas

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen deben hacer antes de viajar a la Luna una cuarentena relajada de dos semanas para minimizar los problemas de salud durante el vuelo. Ya la empezaron en dos ocasiones pero debido a los retrasos, volvieron a su entrenamiento habitual. El plan ahora es que comiencen la nueva cuarentena el 18 de marzo en el Centro Johnson de Houston y que se trasladen el 27 de marzo al Centro Espacial Kennedy en Florida para ultimar los preparativos.

«Nuestros equipos del Centro de Control de Houston están listos para esta misión. Hablé esta mañana con Reid [Wiseman, el comandante de la misión] y la tripulación está en excelente forma y preparada para volar, y con plena confianza en el equipo de tierra», ha apuntado por su parte Norm Knight, director de Operaciones de Vuelo, que ha subrayado que «la seguridad de los astronautas» es su prioridad.

Fuente:https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2026/03/12/69b2aec7e9cf4a3d028b45b5.html