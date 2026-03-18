La inflación mayorista cedió al 1% en febrero, ante desaceleración en productos industriales y caída en importados

La contención del precio del dólar oficial fue clave a la hora de explicar está dinámica, que diverge de la observado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) minorista.

La inflación mayorista se desaceleró fuerte en febrero, como resultado de una caída en el precio de los productos importados y una merma en los aumentos de los productos industriales nacionales. La contención del dólar oficial fue clave a la hora de explicar esta dinámica.

El INDEC informó este martes que el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) subió apenas 1% en el segundo mes del año. La cifra fue la más baja en nueve meses y 0,7 puntos porcentuales (p.p) menor a la de enero.

La merma fue causada en parte por una variación negativa del 2,7% en productos importados. Vale recordar que el tipo de cambio oficial promedio entre el 15 de febrero y el 15 de enero (que es el período que mide el IPIM) cayó 1,8% contra el promedio del mes anterior, factor que explica el abaratamiento de las compras externas.

Asimismo, también indició el alza de apenas 0,7% en las manufacturas de origen nacional , la mitad de la cifra que se había observado en enero. Al respecto, el director de la consultora Outlier, Gabriel Caamaño , sostuvo en diálogo con este medio que la apreciación cambiaria también influyó en este segmento, compensado así el incremento que tuvieron en el período los precios internacionales.

Por su parte, el economista de Fundar y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Emiliano Libman, coincidió en el impacto que tuvo la dinámica del «billete verde» en el IPIM de febrero. Sin embargo, advirtió que probablemente sea en este indicador donde se vean los mayores efectos de la guerra en Medio Oriente sobre los precios de la energía.

Caamaño también pronosticó una aceleración en los precios de los productos primarios, pero aclaró que «en marzo seguiste teniendo apreciación nominal (lo cual podría amortiguar los efectos del conflicto bélico), aunque menor que la de febrero».

En febrero los productos primarios de origen doméstico fueron los que más presión ejercieron sobre la inflación mayorista. En este grupo el avance fue del 2,6%, sin cambios respecto del dato de enero, traccionado fundamentalmente por una suba del 3,7% en petróleo y gas.

La inflación mayorista y la inflación minorista, por caminos distintos: ¿cómo impacta el dólar en cada uno?

De este modo, el comportamiento del IPIM mostró una divergencia en comparación con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que desde hace nueve meses que no se desacelera. Un informe de la consultora Econviews expresó su escepticismo en torno a un alivio en la inflación minorista dado que no perciben anclas efectivas.

En cuanto al efecto del dólar «calmo» sobre el IPC, Libman expresó que «el aumento sería todavía más alto si el dólar hubiese subido», aunque aclaró que hoy «no hay ancla cambiaria», como sí la hubo cuando el Banco Central (BCRA) aplicaba el «crawling peg» del 1%.

Asimismo, Caamaño dijo que «parte de lo que vimos en IPC es el traslado del ajuste del tipo de cambio del segundo semestre de 2025«, como por ejemplo en las actividades de ocio, que ajustan en temporada cuando tienen demanda.

«Y tenés la carne, que con una economía más abierta también es más transable que antes, entonces tambien ajusta a la no tan larga, en este caso con las particularidades del ciclo ganadero», profundizó.

Cabe remarcar que el IPC y el IPIM miden cosas distintas; mientras el primero contempla una canasta con muchos servicios «no transables» (es decir, que no se comercian con el exterior), el segundo tiene un peso mucho mayor de los «transables». Esto hace que el índice mayorista sea más sensible a los movimientos del dólar.

En los últimos 12 meses la inflación mayorista acumuló un 25,6%. Mientras tanto, la suba del IPC fue del 33,1% en el mismo lapso de tiempo.

Los costos de la construcción también se desaceleraron

Por otra parte, el INDEC también informó en la jornada que el los costos de la construcción aumentaron 1,9% en febrero, por debajo del 2,3% del mes previo. Los Gastos generales treparon 4,4%, destacándose los saltos en contenedores y alquiler de camionetas.

Sin embargo, ese componente tiene una baja incidencia en el índice. Los otros dos de mayor peso, los Materiales y la Mano de obra, subieron 1,5% y 1,6%, respectivamente. En materiales se destacaron variaciones negativas en Mesadas de granito, Artefactos de iluminación y Ascensores.

Fuente:https://www.ambito.com/economia/la-inflacion-mayorista-cedio-al-1-febrero-desaceleracion-productos-industriales-y-caida-importados-n6257051