La «Feria Franca» sumó ofertas de pescado para semana santa

Entre las propuestas al público se encuentra el tradicional filet de merluza a $11.500 el kilo. También hay bastones y medallones rebozados de merluza a $9.800 y una opción de mix de mariscos surtidos a $28.000.

“Para esta época la Feria Franca viene incorporando las propuestas de pescado ya que aumenta mucho la demanda de la comunidad. De esta manera, los vecinos pueden acceder a pescado fresco y a precios accesibles en distintos puntos de la Ciudad”, indicó el Coordinador de la Feria Franca, Jonathan Pugno.

Otros productos tradicionales para las elaboraciones de Semana Santa son acelgas, choclos, huevos, los cuales también se pueden encontrar con una destacada relación de precio-calidad.

NUEVO CRONOGRAMA

Recordamos que el cronograma de la Feria Franca inicia ahora los martes en la Plaza Libertad del barrio Unión Empleados de Comercio, Daniel Julián entre 3 de Febrero y Lugones.

“Estamos muy contentos de sumar un nuevo punto muy pedido por los vecinos de la zona. Esto nos permite además generar más oportunidades para emprendedores que quieran incorporarse a la feria”, explicó Pugno.

El cronograma se completa los miércoles en Plaza Espínola (Pueblo Diamante), los jueves en Plaza España, los viernes en Plaza de la Memoria y los sábados en Plaza Almirante Brown.