La Feria Franca sigue recorriendo distritos con el programa de pescado

Luego de su exitoso inicio, la Feria Franca Municipal continúa recorriendo el departamento con el programa de pescado de cara a los festejos de Semana Santa.

Luego de pasar por La Llave, Colonia Elena, Goudge y Monte Comán, este viernes por la tarde el mercado itinerante continúa su recorrido por Jaime Prats y Villa Atuel.

Asimismo, ya se definieron nuevos puntos para la próxima semana donde los vecinos podrán conseguir productos de excelente calidad y a muy buen precio.

Las actividades iniciarán el lunes de 15 a 16.30 en el distrito de Las Malvinas y -de 17.30 a 19.30- en el paraje El Escorial.

El martes 15 la feria visitará en primer turno El Tropezón y luego se trasladará a Rama Caída. El miércoles 16 arrancará en La Guevarina y -posteriormente- irá a en Salto de las Rosas.

El cierre del cronograma será el jueves 16 cuando el mercado se movilizará en primer horario a Cuadro Benegas y -luego- a la Villa 25 de Mayo.