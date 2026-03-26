La Feria Franca llegará con el programa de pescado a los distritos

Luego de una semana con muy buenas ventas en los barrios de Ciudad, el programa comenzará a visitar diferentes puntos alejados del departamento.

Ya se confirmaron las primeras fechas que serán este miércoles de 15 a 17.30 en el centro del distrito de La Llave, mientras que de 18 a 19.30 el mercado itinerante se trasladará a Goudge.

Asimismo, el jueves está confirmada la llegada a Colonia Elena en horario de 15 a 16.30, mientras que, en segundo turno, de 17.30 a 19.30 la feria con las ofertas de pescado llegará a Monte Comán.

Entre las propuestas al público se encuentra el tradicional filet de merluza a $11.500 el kilo. También hay bastones y medallones rebozados de merluza a $9.800 y una opción de mix de mariscos surtidos a $28.000.

“El objetivo es que los vecinos de las zonas más alejadas del centro también puedan contar con estas ofertas, tanto el pescado como el resto de los productos que ofrece la Feria Franca”, explicó el coordinador Jonathan Pugno.