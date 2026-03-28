La deuda externa representó el 49% del PBI a fines de 2025: trepó 10 puntos en un año

El incremento se produjo tanto por un avance del stock de deuda nominal, como por un retroceso del PBI en dólares (a raíz del recalentamiento del tipo de cambio en el último trimestre del año pasado).

La deuda externa representó el 49% del Producto Bruto Interno (PBI) en el último trimestre de 2025 . Esto implicó un incremento de casi 10 puntos porcentuales (p.p) en un año y la cifra más elevada desde el primer trimestre de 2024.

Este viernes el INDEC informó que el stock de deuda externa, a valor nominal, cerró el año pasado en los u$s320.305 millones. La cifra aumentó en u$s1.709 millones respecto del cierre del tercer trimestre.

Este avance se produjo por un incremento en la deuda del Gobierno general , traccionado por títulos públicos a largo plazo, y del Banco Central , en concepto de préstamos también a largo plazo. Entre ambas instituciones concentraron casi el 65% del pasivo total.

Las obligaciones con organismos internacionales representaron casi un tercio de la deuda externa; aquellas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) son las más importantes, pero también resaltan las del BID y el BIRF.

Creció el peso de la deuda sobre el PBI

Si bien en términos nominales la deuda fue récord, los especialistas suelen sugerir evaluar la evolución de la misma en términos relativos. Por ejemplo, como medida del producto.

En ese sentido, la semana pasada justamente el INDEC también dio a conocer los datos del PBI del cuarto trimestre, que fueron positivos medidos en pesos. Sin embargo, en dólares se observó la segunda caída trimestral al hilo, algo que se explica por el recalentamiento que tuvo el tipo de cambio a fines del año pasado.

En ese marco, la deuda representó el 49% del PBI, contra el 47,5% del tercer trimestre y el 39,1% del último trimestre de 2024. Además, el número fue el segundo más alto desde 2022, solo superado por el 56,1% de inicios de 2024 (cuando la devaluación generó un derrumbe del producto en dólares).

Fuente:https://www.ambito.com/economia/la-deuda-externa-represento-el-49-del-pbi-fines-2025-trepo-10-puntos-un-ano-n6260607