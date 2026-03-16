La comisión del caso Libra hablará en Diputados sobre los últimos avances de la investigación

Un grupo de diputadas y diputados que integran la Comisión Investigadora del caso $LIBRA anunció que realizará una conferencia de prensa este lunes 16 a las 16 en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El lugar exacto del encuentro será confirmado en las próximas horas.

De acuerdo con el comunicado difundido, la convocatoria responde a hechos recientes que tomaron estado público y que se relacionan con el informe final presentado por la comisión en noviembre de 2025.

Durante la conferencia, los legisladores explicarán las nuevas informaciones surgidas en torno a la causa, cómo se vinculan con las conclusiones ya elaboradas por la comisión investigadora y cuáles podrían ser los próximos pasos en el plano legislativo y judicial.

La convocatoria se conoció luego de que trascendiera un elemento incorporado a la causa judicial: una anotación hallada en el teléfono del lobista Mauricio Novelli. Según documentos difundidos en la investigación, el registro menciona un supuesto acuerdo por 5 millones de dólares relacionado con el respaldo del presidente Javier Milei al criptoactivo $Libra.

Ese documento, descrito como “memo”, fue recuperado por peritos del Ministerio Público Fiscal después de un intento de borrado. El texto menciona tres pagos en tokens o efectivo: uno inicial, otro vinculado a un tuit presidencial y un tercer tramo posterior.

Fuente:https://617.news/la-comision-del-caso-libra-hablara-en-diputados-sobre-los-ultimos-avances-de-la-investigacion/