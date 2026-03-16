La Argentina bajó 20% sus costos, pero tiene aún la ropa, los restaurantes y los teléfonos más caros de la región

Sobre una docena de categorías, los precios locales son más altos -según un trabajo del think tank Fundar– en restaurantes, indumentaria, comunicaciones, recreación y equipamiento del hogar. En cambio, están más bajos en transporte, alimentos, educación, alcohol y tabaco, vivienda y servicios y salud.

LA NACION realizó un relevamiento en algunos rubros en Buenos Aires, Madrid, Londres, San Pablo, Santiago de Chile, Asunción del Paraguay y Nueva York. Los precios fueron tomados de tarifas oficiales en caso de servicios y, en los productos, en tiendas online de alcance masivo. Los precios fueron convertidos al dólar oficial de $1420.

En el caso de alimentos -el Gobierno abrió las importaciones para lograr una reducción de precios-, en Buenos Aires un pan lactal blanco de marca intermedia de 600 gramos cuesta $4800; café instantáneo de primera marca de 170 gramos, $11.785; litro de leche entera primera marca, $1650 y un bidón de agua mineral de 6,2 litros, $3516. En Madrid todos esos precios son más bajos, menos el del café ($ 2144; $ 13.788; $1420 y $2100, respectivamente). Igual que en Londres, donde el café vuelve a ser la excepción ($2612; $14.654; $1350 y $3360). Y algo parecido ocurre en Nueva York: todos los precios porteños quedan por encima, menos el agua. Es decir, $2315 el pan, $7810 el café, $995 la leche y $3550 el agua.

La desventaja para los consumidores argentinos se ahonda si el contraste se hace con algunos vecinos del Mercosur. Con Asunción, Paraguay, por ejemplo, donde los cuatro productos seleccionados son más baratos: $2130 el pan; $9500 el café; $1450 la leche y $2414 el agua mineral. O con San Pablo, donde el pan ($2900), el café ($7100) y el agua ($2900) resultan más accesibles y la leche tiene el mismo precio que en Buenos Aires. La excepción del cono sur podría encontrarse en Santiago, Chile, donde algunos artículos tienen un precio más alto que en la Argentina: el café, por ejemplo, que cuesta $12.496; la leche, $1633, y el agua, $4473. Sólo el pan está más caro en Buenos Aires: los chilenos pueden conseguirlo a $2982.

El precio de la indumentaria sigue siendo tema de debate. Hace poco más de un mes Caputo ratificó que el sector “fue protegido por muchísimos años, con el tema de que hay 150.000 familias que trabajan en esto. Pero, claro, hay 47 millones de argentinos que por 40 años han venido pagando textil y calzado dos, tres, cuatro, diez veces lo que vale en el mundo para proteger esto. Se perjudica a los que menos tienen”.

Un jean de primera marca global se paga entre US$120 y US$150 en Buenos Aires; entre US$80 y US$110 en Santiago; entre US$70 y US$100 en San Pablo y Asunción; entre US$85 y US$110 en Madrid; entre US$95 y US$130 en Londres, y Nueva York tiene el precio más bajo: se consigue entre US$70 y US$90.

Un par de Adidas Samba OG presentan el precio más bajo en Nueva York y Asunción (entre US$100 y US$120), mientras que Buenos Aires queda al tope de la lista. En Santiago y San Pablo los precios son similares a los de Londres y Madrid, entre US$110 y US$130.

En materia de teléfonos celulares, hace dos meses el Gobierno eliminó los aranceles totalmente para impulsar una baja de precios. Para comparar entre ciudades este diario eligió el modelo Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB y las consultas se hicieron en las tiendas oficiales. En Nueva York cuesta US$1299, el precio más bajo de todos. En Buenos Aires, US$1900; en Londres, US$1580, lo mismo que en Madrid. En San Pablo, US$1750; en Santiago, US$1400 y en Asunción, US$1350.

Nivel general de precios por país

Para servicios, en función del precio de un viaje simple en transporte público urbano, el subte porteño (sin tarjeta SUBE) a $1940 está, al tipo de cambio oficial, algo por encima del de Santiago (US$0,95) y San Pablo (US$1) y más caro que el colectivo en Asunción (US$0,55). En Madrid el costo es de US$1,60; en Londres, de US$2,20, y en Nueva York, de US$3.

En todos esos países -como ocurre en general en el mundo- el transporte también está subsidiado. En la Argentina, pese a las subas en CABA, sigue siendo uno de los boletos de precio más bajo del país.

La dinámica

El economista Guido Zack, director de Fundar, señala a LA NACION: “Hoy estamos 8% más baratos que el promedio de América Latina; el costo de vida es más bajo que el de Uruguay, México, Chile y Brasil y de la mayor parte de los desarrollados y más alto que el de Bolivia, Colombia y Paraguay”.

En el último año la Argentina se volvió 20% más barata en dólares (siempre tomando el tipo de cambio oficial), indumentaria fue el rubro que más se abarató y Educación el que menos. Si a la película se la mira desde noviembre de 2023, Comunicaciones, Vivienda y servicios y Educación se encarecieron respecto a América latina, mientras que cayeron el resto de las categorías. En cambio, en relación a enero de 2021, es 50% más cara.

En el último mes el país, en promedio, se volvió 1,4% más caros en todos los rubros menos indumentaria. El encarecimiento probablemente se profundice, dado que la inflación superó a la depreciación del peso, advierte Fundar.

Desde que asumió el presidente Javier Milei, los precios relativos se fueron ordenando, pero “todavía falta. Que no estemos tan caros en dólar no significa que no necesitemos un tipo de cambio más alto para los desafíos macroeconómicos que tenemos enfrente”. Apunta que la Argentina está relativamente cara para la canasta típica de consumo de las clases medias y altas (viajes, restaurantes). “Esa característica hace que los que ofrecen tengan todavía algún margen para cobrar más”, dice, e insiste en que la indumentaria, aun siendo el rubro que más se abarató en los últimos tiempos, se mantiene como el más costoso de la Argentina en términos relativos.

Respecto de las categorías donde los precios locales están por debajo, el economista precisa que Educación, Salud y Vivienda (que incluye tarifas de servicios públicos) “hacen a la calidad de vida estructural de todas las clases sociales. Esto es interesante porque, por más que el Estado argentino se ha ido retrayendo, todavía tiene una presencia importante.

Hay que recordar que el último índice Big Mac elaborado por The Economist dejó a la Argentina con la segunda hamburguesa más cara del mundo, con US$7,37; solo la superó Suiza con US$7,99. Después se ubicaron Uruguay con US$6,91; Noruega, US$6,67 e Italia, USD$ 6,42.