Irrigación presentó avances en materia de aguas subterráneas

El Departamento General de Irrigación desarrolló, en instalaciones del CICUNC (UNCuyo), “Agua subterránea en Mendoza. Del modelo conceptual a la gestión”. La apertura estuvo a cargo del Superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, quien expresó: “La razón de este seminario es dar a conocer los estudios que venimos realizando con Institutos de investigación, los más importantes que tiene hoy Argentina, para tener cada vez menos incertidumbre en nuestros acuíferos y avanzar hacia el conocimiento de los mismos, mejorando los modelos que ya existen, cada vez con más información, para llegar a tener una gestión mucho más eficiente, tanto en la cantidad de agua disponible, pero además con el objetivo de mantener la calidad.”

El encuentro propuso un recorrido integrado por distintas escalas y enfoques de análisis a cargo de especialistas como el Dr. Sebastián Dietrich (Instituto de Hidrología de Llanuras), quien detallo los principales avances logrados en la actualización del modelo hidrogeológico conceptual de la cuenca del río Tunuyán Superior, a partir de la integración de antecedentes geológicos, piezométricos, hidroquímicos e isotópicos. Posteriormente, la Dra. María Emilia Zabala, también del IHLLA, se refirió a la etapa de profundización del estudio en Valle de Uco, orientada a incorporar herramientas de datación de aguas subterráneas. Por su parte, la Lic. Romina Battistella del Instituto Nacional del Agua (INA) presentó avances del monitoreo hidrogeoquímico en la Cuenca Norte.

Por su parte, las geólogas Pabla Tognoli y Mariana Ryan del Departamento General de Irrigación, presentaron: la base de datos hidrogeológica como herramienta estratégica para la organización, sistematización e integración de información de pozos, niveles, monitoreos antecedentes técnicos y estudios específicos. Finalmente, el Dr. Luis Vives en representación del equipo del Instituto de Hidrología de Llanuras (IHLLA), abordó el valor de la modelación como herramienta de integración técnica para la evaluación de escenarios y el fortalecimiento de la toma de decisiones, y explicó los pasos a seguir para la actualización del modelo numérico de la Subcuenca El Carrizal.

El cierre y síntesis estuvo a cargo del geólogo Mario Rumiz, Subdirector de Aguas Subterráneas de Irrigación, quien enfatizó la importancia de la articulación entre conceptualización, monitoreo, base de datos y modelación como componentes fundamentales y complementarios de una estrategia de fortalecimiento técnico para la gestión del agua subterránea en Mendoza.