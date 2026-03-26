Irrigación lanzó un ciclo de capacitaciones destinado a agricultores y agricultoras

La iniciativa busca fortalecer conocimientos técnicos sobre el contexto hídrico de Mendoza y desarrollar competencias en el diseño, manejo y optimización de sistemas de riego eficiente y sostenible. Se trata de una de las acciones del organismo enmarcada en el Día Mundial del Agua.

Con el objetivo de fortalecer conocimientos técnicos en agricultores y agricultoras sobre el contexto hídrico de Mendoza, como también desarrollar competencias en el diseño, manejo y optimización de sistemas de riego eficiente y sostenible, Irrigación lanzó el ciclo de capacitación «Agua 360: gestión, producción y participación. Sembrando igualdad para cosechar futuro».

La propuesta busca, entre sus objetivos específicos, comprender el sistema hídrico provincial, la normativa y la economía circular del agua, identificar y aplicar distintos métodos de riego, diseñar sistemas básicos de riego presurizado, implementar prácticas de ahorro y eficiencia hídrica, y adquirir herramientas para acceder a programas de financiamiento y asistencia técnica.

El ciclo forma parte de una de las acciones que lleva adelante el programa de Irrigación Agua y Mujer y cuenta con el aval y acompañamiento de la Universidad de Mendoza (FCJS-IEDS), de la Universidad Nacional de Cuyo (Económicas), Red RIGA e INTA. Además, se enmarca en el Año Internacional de la Agricultora, establecido para este año por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que pone en relieve el papel decisivo que desempeñan las agricultoras en la configuración y el mantenimiento de los sistemas agroalimentarios.

Las mujeres participan en muchos ámbitos de los sistemas agroalimentarios, desde la producción agrícola y ganadera hasta la pesca, la actividad forestal y la acuicultura, así como en las actividades fuera de las explotaciones agrícolas como la elaboración, la adición de valor, la distribución y el comercio. Sin embargo, siguen enfrentándose a importantes obstáculos, en particular en lo que respecta al acceso a recursos productivos como la tierra y otros recursos naturales, las tecnologías y la financiación y el control de estos.

Estos obstáculos no solo restringen su productividad, sino que también limitan su potencial para contribuir a la seguridad alimentaria, el desarrollo rural y el crecimiento económico.

A fin de promover los intereses y las oportunidades de las agricultoras, el Año Internacional hace un llamamiento a los gobiernos, la sociedad civil, al sector académico y el sector para que promuevan las oportunidades, la formulación de políticas que tengan en cuenta las cuestiones de género y las inversiones directas destinadas a empoderar a las agricultoras en todos los sistemas agroalimentarios.

El lanzamiento contó con la presencia del superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, y de representantes de los organismos que acompañan la propuesta: Patricia Puebla, vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas; Valentina Erice, de la Universidad de Mendoza, y Daiana Mateo, en representación del INTA.

«Esta nueva capacitación que lanza hoy el Departamento General de Irrigación, como lo hacemos siempre en conjunto con el ámbito académico, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad de Mendoza y del INTA, ya que conmemoramos este año el Año Internacional de la Mujer Agricultora, apunta a lograr mayor eficiencia de riego, a fortalecer conocimientos, investigación y gestión tendiendo siempre a favorecer el uso racional del agua y a nivelar con la participación de la mujer, generando más posibilidades y oportunidades», sostuvo Marinelli.

«Estos ámbitos de capacitación que generamos diferentes organismos, para compartir acciones son muy buenos y porque tienen impactos reales», finalizó el funcionario.

Sobre el ciclo

Cada eje temático propone un cursado mensual, con dos encuentros virtuales sincrónicos los jueves, con una duración de 2 horas de 18 a 20, comienza en mayo, y un encuentro presencial será en julio. La formación se complementará con apoyo de material bibliográfico de lectura y estudio y se entregará certificado de asistencia y participación. Para acceder a las inscripción se debe completar este formulario.

La capacitación se estructura en 4 módulos:

Módulo 1: Contexto hídrico de Mendoza; introducción al régimen jurídico del agua; institucionalidad y usos del agua; acceso al agua y a la tierra y diversas formas de Participación. Dictado por Irrigación.

Módulo 2: Eje agua y economía; la economía del agua en Mendoza; herramientas de financiamiento y asistencia; el ABC de las finanzas personales simplificadas, a cargo de la Mgtr. Etel Scokin. Dictado por Ccias. Económicas UNCuyo-RIGA.

Módulo 3: Eje eficiencia hídrica y técnicas de riego; parámetros del uso del agua en el cultivo relación suelo–agua–planta; necesidades hídricas según cultivo (vid, olivo, frutales, hortalizas); sistemas de riego. Dictado por Irrigación e INTA Mendoza.

Módulo 4 (presencial): Eje reconocimiento de parcelas – Intercambio y participación; demostración de sistemas de riego en diferentes cultivos; análisis costo-beneficio; programas de apoyo provinciales y nacionales, e intercambio de experiencias. Dictado por Irrigación e INTA Mendoza.

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