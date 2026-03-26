Irán rechaza el plan de paz de EE.UU. y lanza su propio ultimátum con cinco condiciones

La tensión diplomática entre Irán y Estados Unidos escaló este miércoles luego de que Teherán descartara categóricamente el plan de alto el fuego propuesto por Washington y respondiera con sus propias condiciones para detener el conflicto en Medio Oriente. La postura iraní fue difundida por la cadena estatal Press TV y ratificada por funcionarios del gobierno.

Según un alto funcionario político-de seguridad citado por Press TV, la propuesta de 15 puntos entregada por Washington a través de intermediarios de Pakistán fue calificada de «excesiva y desconectada de las realidades en el campo de batalla». El funcionario, que prefirió el anonimato, sostuvo que el plan no refleja la situación actual del conflicto y que, en la práctica, apunta a intensificar las tensiones en lugar de disiparlas.

«Irán pondrá fin a la guerra cuando decida hacerlo y cuando se cumplan sus condiciones», señaló el funcionario, quien agregó que la República Islámica está resuelta a continuar sus operaciones militares y a asestar «fuertes golpes a los enemigos» hasta que sus exigencias sean satisfechas.

En ese marco, Teherán fijó cinco condiciones no negociables para alcanzar un cese del fuego:

Cese completo de la agresión y los ataques por parte de Estados Unidos e Israel. Mecanismos garantizados que impidan futuros ataques contra territorio iraní. Pago garantizado y claramente definido por los daños de guerra ocasionados. Detención de las hostilidades en todos los frentes y para todos los grupos de resistencia en Asia Occidental. Reconocimiento del derecho soberano de Irán sobre el estrecho de Ormuz.

Desde el gobierno, el jefe del consejo de información, Elias Hazrati, fue más directo en su valoración: «El enemigo, de hecho, ha enumerado sus deseos inalcanzables», declaró según la agencia oficial de noticias IRNA.

El intercambio diplomático se produce en el marco de un conflicto que escala desde el 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos ejecutaron ataques conjuntos contra Teherán y otras ciudades iraníes. En esa ofensiva perdió la vida el entonces líder supremo, Ali Jamenei, junto a altos mandos militares y civiles. Como respuesta, Irán lanzó oleadas de misiles y drones contra bases e instalaciones israelíes y estadounidenses en la región.

Fuente:https://617.news/iran-rechaza-el-plan-de-paz-de-ee-uu-y-lanza-su-propio-ultimatum-con-cinco-condiciones/