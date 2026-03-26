Integración en marcha: Mendoza y Chile coordinan acciones para potenciar el Paso Pehuenche

La Provincia reunió a autoridades de Argentina y Chile para avanzar en una agenda conjunta que fortalezca la conectividad, el desarrollo productivo y la operatividad del Paso Pehuenche.

El Gobernador Alfredo Cornejo encabezó el Encuentro de Integración Pehuenche 2026, una instancia estratégica concebida como antesala del Comité de Integración del Paso Pehuenche. El encuentro se realizó en el Mendoza TIC Parque Tecnológico ubicado en Godoy Cruz.

El objetivo de esta jornada es generar un espacio de trabajo anticipado que permita ordenar la agenda y alinear prioridades entre Argentina y Chile, como también avanzar en acuerdos concretos de cara a la próxima reunión formal del Comité.

Participaron en este encuentro el gobernador de la Región del Maule, Pedro Pablo Álvarez Salamanca Ramírez; el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; los intendentes Alejandro Molero, de Alvear, y Celso Jaque, de Malargüe; el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner, los alcaldes de Romeral, Juan Rojas, y de San Clemente, José Antonio Arellano; autoridades nacionales y de Chile; miembros del gabinete provincial y representantes de los sectores productivo, académico y del ecosistema emprendedor, junto a cámaras empresarias de Talca.

Como antecedente inmediato, se destacó la XXIV Reunión del Comité de Integración Pehuenche, realizada en septiembre de 2025 en la ciudad de Talca, Chile. En ese encuentro se reactivó formalmente este espacio de trabajo binacional, estableciendo líneas de acción vinculadas a la operatividad del paso, la facilitación fronteriza, la integración logística y el desarrollo económico regional.

En este marco, el Paso Pehuenche se consolida como una infraestructura estratégica dentro de la red de conectividad binacional, en complemento con el sistema Cristo Redentor. Su potencial como corredor de desarrollo productivo, integración logística y expansión del comercio posiciona a este paso internacional como una herramienta clave para dinamizar las economías regionales y fortalecer el ecosistema emprendedor.

El Gobernador dio la bienvenida a las autoridades y representantes de los sectores público y privado de la Región del Maule, destacando el compromiso sostenido con la integración binacional. Recordó el trabajo conjunto realizado en instancias anteriores, como el Comité de Integración del Paso Pehuenche, retomado tras casi una década, y valoró la participación de intendentes y alcaldes presentes. “Le damos la bienvenida a toda la delegación del Maule, a sus autoridades, alcaldes y equipos técnicos, con quienes venimos trabajando para fortalecer el vínculo comercial y de amistad entre nuestras regiones. Hemos retomado el Comité del Paso Pehuenche y vamos a seguir profundizando ese camino”.

Cornejo subrayó la importancia de la reunión técnica como espacio para construir un documento conjunto que será elevado a los gobiernos nacionales de Argentina y Chile. Señaló que el objetivo es definir las condiciones necesarias para potenciar el Paso Pehuenche como alternativa concreta al Paso Cristo Redentor. “De esta jornada debe surgir un documento técnico y político que marque qué necesita el Paso Pehuenche para transportar cargas. El Paso Cristo Redentor está colapsado y no tiene una resolución inmediata, mientras que este paso, con mejoras puntuales, puede funcionar como un complemento muy relevante”.

El Gobernador adelantó que, si las condiciones lo permiten, en septiembre se realizará en Malargüe una nueva edición del Comité de Frontera del Paso Pehuenche, con el objetivo de dar continuidad al trabajo binacional. En ese marco, destacó el valor de la reunión técnica actual, que reúne a funcionarios públicos y especialmente, a actores clave del sector privado, como puertos, minería y agroindustria. “Vamos a estar realizando nuevamente el Comité de Frontera del Paso Pehuenche en septiembre en Malargüe. Esta reunión técnica, con fuerte participación de los sectores público y privado, tiene como objetivo elaborar un documento que será elevado a los gobiernos nacionales, tanto al nuevo gobierno de Chile como al Presidente Javier Milei en Argentina”.

Además, el mandatario destacó el potencial del Paso Pehuenche para impulsar el desarrollo económico, el turismo y la integración regional, tanto en el Sur mendocino como en el conjunto de la provincia y el país. Enfatizó la necesidad de articular esfuerzos entre sectores públicos y privados para lograr avances concretos. “Queremos que este documento sea sólido para sensibilizar a los gobiernos nacionales. Este paso puede aportar mucho a nuestras economías, al desarrollo del Sur mendocino, de toda la provincia y también a la integración con Chile y su infraestructura portuaria”.

Mejorar la aduana y avanzar con tecnología

Durante el encuentro, Cornejo y Álvarez Salamanca Ramírez firmaron un acta de compromiso donde manifiestan su voluntad de fortalecer los lazos de cooperación y trabajo conjunto entre ambas jurisdicciones.

Ambos gobiernos acordaron que sus equipos técnicos desarrollen una jornada de trabajo coordinada, destinada a la elaboración de un Informe de Integración y Desarrollo Regional, el cual será presentado ante los respectivos gobiernos nacionales de Chile y Argentina con el objetivo de promover iniciativas que potencien la conectividad, el intercambio cultural, el desarrollo económico y la integración fronteriza a través del Paso Pehuenche.

Este compromiso refleja la convicción compartida de que las alianzas entre las regiones son un pilar fundamental para el progreso de nuestras comunidades y para la consolidación de un futuro común basado en la integración y el respeto mutuo.

El gobernador de la Región del Maule valoró el encuentro y destacó la participación de autoridades, equipos técnicos y representantes del sector privado de ambos países. Subrayó el esfuerzo de las delegaciones chilenas para asistir, pese al contexto de cambio de autoridades gubernamentales en su país. En ese marco, valoró la presencia de alcaldes, intendentes mendocinos y actores estratégicos vinculados al desarrollo regional. “Quiero agradecer al Gobernador Alfredo Cornejo por esta iniciativa y a todos los que hicieron el esfuerzo de estar presentes, incluso en un contexto de cambio de gobierno en Chile. Logramos una convocatoria amplia con sectores clave como minería y puertos, que son fundamentales para proyectar este trabajo conjunto”.

Álvarez Salamanca Ramírez puso el foco en el Paso Pehuenche como eje estratégico de integración y desarrollo, destacando su potencial para fortalecer la conexión entre Mendoza, la Región del Maule y los puertos del Pacífico. Además, remarcó las inversiones que se están realizando para mejorar su operatividad, con obras en infraestructura y tecnología para optimizar el tránsito y la logística. “El Paso Pehuenche es hoy una realidad, pero el desafío es proyectarlo al mundo. Estamos invirtiendo en mejorar la aduana y avanzar con tecnología como el escáner, porque necesitamos generar condiciones para aumentar el flujo y consolidar este corredor”, afirmó.

Finalmente, enfatizó la necesidad de avanzar con una agenda común entre regiones y de lograr el acompañamiento de los gobiernos nacionales para consolidar los avances. Sostuvo que el crecimiento del paso dependerá del incremento sostenido del flujo de cargas y del trabajo articulado entre los distintos actores. “Las voluntades de las provincias están, pero necesitamos el compromiso de los gobiernos nacionales. Si generamos más movimiento de cargas, el paso se fortalecerá. La integración es clave y, trabajando juntos, podemos posicionar a Argentina y Chile con mayor proyección internacional”.

Durante la jornada, se trabajó en la elaboración de un documento conjunto que reúne aportes, propuestas y sugerencias de los representantes institucionales de ambos países. En particular, se abordaron los escenarios y condiciones necesarias ante una eventual habilitación del Paso Pehuenche para carga general, un objetivo prioritario para potenciar su operatividad.

Si bien se reconocieron avances en el marco del Comité de Integración, también se identificaron desafíos pendientes, entre ellos, la mejora de la operatividad del paso, la optimización de los controles fronterizos, el avance hacia su habilitación plena para carga general y la necesidad de dotar de mayor previsibilidad a su funcionamiento.

Como objetivo institucional, Mendoza busca arribar a la próxima reunión del Comité con una agenda consensuada entre ambas partes y con avances concretos que permitan dar continuidad al proceso de integración en curso, consolidando así una visión compartida de desarrollo regional.