Inflación: por qué el equipo de Luis Caputo anticipa una baja, pese al impacto de la guerra y ajustes en tarifas

Desde abril o mayo dicen en el Palacio de Hacienda que habrá una desaceleración en los aumentos de precios. Cuáles son los números que miran para justificar esta proyección.

El equipo económico que dirige Luis Caputo apuesta a que, a partir de abril y ma yo , la inflación muestre una desaceleración importante, aunque sin llegar a cifras mensuales que arranquen con cero. El razonamiento es puramente monetario.

Según afirmó el secretario de Finanzas, Federico Furiase , en declaraciones públicas, «cualquier agregado monetario que se mire está viajando al 20% interanual, muy por debajo de la inflación». «Eso anticipa que la inflación va a bajar y eso va a permitir que los salarios nuevamente empiecen a recuperarse en términos reales junto con el crédito porque están bajando las tasas de interés muy fuertemente», señaló el funcionario.

Furiase se refiere a los agregados como las diferentes maneras de medir la cantidad de pesos que hay en la economía. La primera es la base monetaria , que refiere a los billetes físicos y los encajes de los bancos en el Banco Central (BCRA). Le sigue el denominado M1 que incluye cuentas a la vista y el M2 que suma los depósitos a plazo fijo . Asimismo, el M3 incluye depósitos y bonos y el M4 suma activos financieros de menor liquidez.

Si bien al principio del gobierno de Javier Milei se usaba como instrumento el M3, luego del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se pasó al M2 que es la definición mas estricta de la liquidez del sistema.

En términos reales, según indicó el Informe Monetario Mensual del BCRA, correspondiente a febrero, la Base Monetaria bajó 0,8% real respecto del mes anterior mientras que el M2 privado transaccional se retrajo 0,2%, en tanto que que el M3 privado cayó 1,1% real. Cabe señalar que en febrero los agregados corrieron muy por debajo de la inflación minorista, que llegó al 2,9% y en marzo se espera que esté incluso un poco mas arriba.

En términos interanuales, según datos del BCRA el M2 total era de $125,2 billones a enero, incluyendo depósitos en moneda extranjera. El total en moneda nacional era de $82 billones mientras que en dólares era por el equivalente a $43,3 billones. En el caso del M2 en pesos está cayendo en términos reales en un año el 7,7%, mientras que la total estaría bajando 2,76%.

En base a esos datos, desde el Palacio de Hacienda se espera que los precios comiencen a amainar más claramente a partir de la segunda mitad del año, pero si bien antes se afirmaba que para «julio o agosto» el índice mensual iba a arrancar con cero, en las ultimas intervenciones públicas el ministro de Economía Caputo fue más cauteloso.

Los factores que están influyendo en el IPC

El problema que hay ahora es de factores exógenos, ya que la guerra en Irán está afectando el precio de la energía a nivel global, lo que impacta en los precios de los combustibles a nivel local.

Por otro lado, el Gobierno tiene que seguir con la política de eliminación de subsidios a la energía y al transporte, lo que anticipa nuevas alzas en las boletas de servicios públicos. Se espera que entre abril y mayo concluya esa corrección.

El otro problema es que si persiste el clima de desconfianza que se viene instalando en la sociedad respecto del programa de estabilización, entonces la demanda de dinero seguirá cayendo a pesar de que la oferta se siga recortando, lo cual puede agregar una traba adicional al proceso de desinflación.

En este contexto, reflejado en encuestas que muestran una pérdida de credibilidad en el Gobierno, desde el Poder Ejecutivo salieron a festejar en los últimos días datos macroeconómicos positivos, sobre todo referidos al cierre del 2025, como para evitar que se generen expectativas muy negativas que profundicen la desconfianza y por ende, impacten en la demanda de pesos.

Fuente:https://www.ambito.com/economia/inflacion-que-el-equipo-luis-caputo-anticipa-una-baja-pese-al-impacto-la-guerra-y-ajustes-tarifas-n6260160