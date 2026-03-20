Feriado XXL en Malargüe: cuatro días para vivir la cultura en cada rincón

Del 21 al 24 de marzo, la ciudad propone Sendas Culturales, una agenda diversa con música, espectáculos, gastronomía y actividades para toda la familia en distintos puntos.

En el marco del próximo feriado largo, la ciudad de Malargüe se prepara para recibir a vecinos y turistas con una propuesta que promete transformar cada espacio urbano en un punto de encuentro: las Sendas Culturales, un evento que se desarrollará del 21 al 24 de marzo con múltiples actividades simultáneas.

La iniciativa, impulsada por la Dirección de Cultura, busca potenciar el disfrute del tiempo libre durante el finde XXL, invitando a recorrer la ciudad a través de distintos escenarios distribuidos estratégicamente. Cada jornada se extenderá desde las 18:00 hasta las 00:00 horas, generando un circuito cultural accesible y dinámico para todas las edades.

La programación incluirá música en vivo y espectáculos artísticos, con la participación de talentos locales que aportarán identidad y diversidad a cada presentación. A esto se sumarán food trucks con una variada oferta gastronómica, además de ferias de artesanos y microemprendedores, donde el público podrá conocer y adquirir productos regionales.

Uno de los ejes centrales será la inclusión de propuestas pensadas para los más chicos, con espacios de diversión infantil que permitirán que toda la familia pueda disfrutar de la experiencia completa.

Las Sendas Culturales no solo representan una agenda de entretenimiento, sino también una oportunidad para fortalecer el vínculo comunitario, incentivar el consumo local y revalorizar los espacios públicos como lugares de encuentro.

De esta manera, Malargüe se posiciona como un destino atractivo durante el feriado, ofreciendo una alternativa cultural que combina arte, gastronomía y recreación. La invitación está abierta a sumarse, recorrer y dejarse sorprender por una ciudad que, durante cuatro días, respirará cultura en cada esquina.