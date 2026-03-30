Extienden la convocatoria a cooperativas escolares: hay tiempo para inscribirse hasta el 24 de abril

El Ministerio de Producción amplió el plazo de inscripción del programa Coopados 2026 y sumó nuevas charlas informativas para acompañar a las instituciones educativas en la presentación de sus proyectos.

El Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Emprendedores y Cooperativas, anunció la extensión del plazo de inscripción para la convocatoria 2026 del programa Coopados, destinada a escuelas secundarias de toda la provincia interesadas en desarrollar proyectos educativos cooperativos.

De esta manera, las instituciones tendrán tiempo de postularse hasta el 24 de abril, ampliando la oportunidad para que más comunidades educativas puedan sumarse a esta iniciativa que promueve el cooperativismo como herramienta pedagógica y modelo de organización productiva con impacto social.

En el marco de esta extensión, se realizarán dos charlas informativas abiertas para docentes, directivos y equipos educativos que tengan dudas o consultas sobre la formulación de los proyectos. Las mismas se llevarán a cabo el lunes 6 de abril y el miércoles 15 de abril.

Estos espacios buscan brindar orientación y acompañamiento para fortalecer las postulaciones y garantizar mayor participación en toda la provincia.

Una propuesta educativa con impacto real

El programa Coopados promueve el desarrollo de proyectos cooperativos en escuelas secundarias, incorporando el cooperativismo como una experiencia concreta de aprendizaje que permite a los estudiantes vincular contenidos curriculares con la realidad social y productiva de su entorno.

La convocatoria está dirigida a:

* Escuelas secundarias orientadas (3º y 4º año)

* Escuelas técnicas (4º y 5º año)

* CENS y CEBJA (1º y 2º año)

La postulación es institucional y debe incluir un proyecto educativo cooperativo, junto con materiales audiovisuales que presenten la propuesta y el compromiso de los estudiantes.

Las instituciones que resulten seleccionadas accederán a:

* Acompañamiento y asesoramiento durante todo el año.

* Capacitación permanente.

* Vinculación con otras escuelas y cooperativas.

* Curso con puntaje docente.

* Aporte no reembolsable para el desarrollo del proyecto.

El proceso culminará con el Encuentro Provincial de Cooperativas Escolares, que se realizará en octubre.