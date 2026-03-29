Este domingo comienza la cuarta temporada de la Orquesta Pianoforte con “Compositores mendocinos sinfónico – Volumen II”

La formación musical presentará la obra de artistas locales en versiones sinfónicas, especialmente realizadas para este proyecto, llevando a las canciones de diferentes estilos a un nuevo nivel sonoro.

Este domingo 29 de marzo, a las 21, el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad de Mendoza) será escenario de la apertura de la cuarta temporada de la Orquesta Pianoforte, con el espectáculo “Compositores mendocinos sinfónico – Volumen II”. Las entradas se encuentran disponibles en www.entradaweb.com.ar

La Orquesta Pianoforte inicia así su cuarta temporada con la segunda edición de “Compositores mendocinos sinfónico”, un concierto que vuelve a reunir a artistas de la escena local en formato orquestal.

Luego de una primera edición exitosa, la propuesta regresa para ofrecer la posibilidad de que compositores mendocinos presenten sus obras en versiones sinfónicas especialmente realizadas para este proyecto, llevando sus canciones a un nuevo nivel sonoro.

Reconocida por su excelencia, versatilidad y mirada contemporánea, la Orquesta Pianoforte consolida con este nuevo volumen su compromiso con la innovación, la identidad cultural y la puesta en valor de la creación local. El concierto promete una experiencia que conjuga emoción, calidad artística y una profunda conexión con la música mendocina.

Sobre los compositores mendocinos

El espectáculo contará con un amplio abanico de formaciones y estilos musicales, que van desde el pop y el rock hasta el folclore y la música épica. Estos son los referentes mendocinos que protagonizarán “Compositores mendocinos sinfónico” junto a la Orquesta Pianoforte:

Violeta Trujillo

Leonardo Pittella

Javier Rodríguez

Aquaire

Ruido Cassette

Bruno Riolobo

Tunduques

Sin Eskape

Mozo Yogui

TALKID

Cipriano Atómico

Mar Composer

Juan Cruz Zuloaga

Emanuel Johnson

Santiago Curto

Sobre el director

Marko Andro Santelices Skorin es Licenciado en Artes Musicales (Dirección Orquestal y Clarinete, UNA). Reside en Buenos Aires, donde se desempeña como director asistente de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos. En 2025 dirigió la Orquesta de Florencio Varela y obras como La cambiale di matrimonio, Pedro y el lobo y Bolero. Fundador de la Orquesta Académica de Antofagasta, desarrolla una activa labor artística y pedagógica en Argentina y Chile.

Programa

Violeta Trujillo, De mi boca salen pájaros

Leonardo Pittella, I Can Feel

Javier Rodríguez, Dos amores

Aquaire, Tus alas

Ruido Cassette, Dimensiones

Bruno Riolobo, La vida es tan corta

Tunduques, Liberación

Sin Eskape, Olvidarte sutilmente

Mozo Yogui, Rompeviento

TALKID, Algo más

Cipriano Atómico, Soledad

Mar Composer, Dancing Leaves

Juan Cruz Zuloaga, Nuestra parte de noche

Emanuel Johnson, Paseo por Mendoza

Santiago Curto, Milonga

La producción está a cargo de la fundación Pianoforte, Camila Tula Egea y Facundo Nievas.