Este domingo comienza la cuarta temporada de la Orquesta Pianoforte con “Compositores mendocinos sinfónico – Volumen II”

Este domingo 29 de marzo, a las 21, el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad de Mendoza) será escenario de la apertura de la cuarta temporada de la Orquesta Pianoforte, con el espectáculo “Compositores mendocinos sinfónico – Volumen II”. Las entradas se encuentran disponibles en www.entradaweb.com.ar
La Orquesta Pianoforte inicia así su cuarta temporada con la segunda edición de “Compositores mendocinos sinfónico”, un concierto que vuelve a reunir a artistas de la escena local en formato orquestal.
Luego de una primera edición exitosa, la propuesta regresa para ofrecer la posibilidad de que compositores mendocinos presenten sus obras en versiones sinfónicas especialmente realizadas para este proyecto, llevando sus canciones a un nuevo nivel sonoro.
Reconocida por su excelencia, versatilidad y mirada contemporánea, la Orquesta Pianoforte consolida con este nuevo volumen su compromiso con la innovación, la identidad cultural y la puesta en valor de la creación local. El concierto promete una experiencia que conjuga emoción, calidad artística y una profunda conexión con la música mendocina.
Sobre los compositores mendocinos
El espectáculo contará con un amplio abanico de formaciones y estilos musicales, que van desde el pop y el rock hasta el folclore y la música épica. Estos son los referentes mendocinos que protagonizarán “Compositores mendocinos sinfónico” junto a la Orquesta Pianoforte:
Violeta Trujillo
Leonardo Pittella
Javier Rodríguez
Aquaire
Ruido Cassette
Bruno Riolobo
Tunduques
Sin Eskape
Mozo Yogui
TALKID
Cipriano Atómico
Mar Composer
Juan Cruz Zuloaga
Emanuel Johnson
Santiago Curto
Sobre el director
Marko Andro Santelices Skorin es Licenciado en Artes Musicales (Dirección Orquestal y Clarinete, UNA). Reside en Buenos Aires, donde se desempeña como director asistente de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos. En 2025 dirigió la Orquesta de Florencio Varela y obras como La cambiale di matrimonio, Pedro y el lobo y Bolero. Fundador de la Orquesta Académica de Antofagasta, desarrolla una activa labor artística y pedagógica en Argentina y Chile.
Programa
Violeta Trujillo, De mi boca salen pájaros
Leonardo Pittella, I Can Feel
Javier Rodríguez, Dos amores
Aquaire, Tus alas
Ruido Cassette, Dimensiones
Bruno Riolobo, La vida es tan corta
Tunduques, Liberación
Sin Eskape, Olvidarte sutilmente
Mozo Yogui, Rompeviento
TALKID, Algo más
Cipriano Atómico, Soledad
Mar Composer, Dancing Leaves
Juan Cruz Zuloaga, Nuestra parte de noche
Emanuel Johnson, Paseo por Mendoza
Santiago Curto, Milonga
La producción está a cargo de la fundación Pianoforte, Camila Tula Egea y Facundo Nievas.