El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un memorándum ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en respaldo de la moción de emergencia presentada por Argentina para suspender el proceso de discovery en el juicio por la expropiación de YPF.

Ese proceso fue solicitado por los demandantes encabezados por el fondo Burford, que busca identificar bienes argentinos en el exterior que puedan ser embargados para cobrar la sentencia por unos 16.000 millones de dólares.

En su presentación, el Departamento de Justicia sostuvo que el discovery en curso resulta “excesivamente intrusivo” para un Estado soberano y advirtió que este tipo de requerimientos puede afectar los principios de cortesía internacional y reciprocidad entre países.

Además, el organismo señaló que este tipo de medidas podría generar fricciones diplomáticas e incluso abrir la puerta a que tribunales extranjeros adopten decisiones similares contra el propio Estado estadounidense.

El tribunal deberá ahora evaluar el pedido argentino de suspender la producción de documentos y otras medidas probatorias mientras se resuelve la apelación de fondo del caso.

El proceso de discovery apunta a acceder a documentación y comunicaciones que, según los demandantes, podrían demostrar que activos vinculados al Estado argentino —incluidos bienes en el exterior— podrían utilizarse para ejecutar el fallo judicial.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/el-pais/estados-unidos-volvio-a-respaldar-a-la-argentina-en-el-juicio-por-la-expropiacion-de-ypf/