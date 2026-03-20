Energía y Ambiente continúa capacitando a su equipo de inspectores sobre el control ambiental minero

El Ministerio de Energía y Ambiente realizó una jornada de intercambio con el sector privado para fortalecer capacidades de monitoreo, fiscalización y gestión en la actividad minera.

En el marco del fortalecimiento institucional del Ministerio de Energía y Ambiente, se llevó adelante la Jornada de Gestión Minera y Sostenibilidad, un espacio de intercambio técnico orientado a mejorar las capacidades de control, monitoreo y gestión ambiental en el sector, con especial énfasis en la capacitación del personal como herramienta clave para elevar la calidad de las inspecciones mineras.

La iniciativa tuvo como objetivo acercar conocimiento aplicado desde el ámbito privado hacia los equipos técnicos e inspectores del Ministerio, promoviendo la actualización permanente en herramientas, metodologías y tecnologías que forman parte de la dinámica operativa de la industria.

Durante la apertura, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó que “el fortalecimiento institucional no es solo un concepto, sino un eje de gestión que atraviesa todo el Ministerio y se construye en articulación con otros organismos”. En ese sentido, subrayó que la capacitación continua resulta fundamental para garantizar controles más eficaces y transparentes: “solo así podremos generar la confianza social necesaria en materia de control y cuidado ambiental”.

Además, remarcó la importancia de construir criterios comunes entre el sector público, el privado, la academia y la ciudadanía, y señaló que estos espacios permiten “actualizar conocimientos, ordenar estándares y jerarquizar el rol de nuestros inspectores”, consolidando un sistema de control más robusto.

Por su parte, el coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental, Juan Pablo Conil, puso en valor la multidisciplinariedad de los equipos técnicos del Ministerio y afirmó que estas instancias de formación permiten “potenciar esa capacidad a través de la incorporación de nuevas herramientas y conocimientos específicos”, avanzando hacia controles “más eficientes, con criterios claros y optimización de recursos”.

A lo largo de la jornada se abordaron temas clave como el manejo de efluentes, la trazabilidad de muestras, la gestión de diques de colas, el monitoreo ambiental en tiempo real, el drenaje ácido, la salud ocupacional y la incorporación de inteligencia artificial en procesos de seguridad y reporte. Las exposiciones estuvieron a cargo de especialistas de empresas y organizaciones con experiencia directa en campo, lo que permitió un enfoque práctico y alineado con los desafíos actuales de la actividad.

Además, el encuentro buscó fortalecer la articulación entre el sector público y privado, fomentando el intercambio de experiencias y la construcción de criterios comunes en materia de sostenibilidad y control ambiental.

La jornada se desarrolló durante todo el día e incluyó instancias de networking entre los participantes, consolidando un ámbito de trabajo colaborativo que refuerza la capacitación continua como pilar para mejorar la calidad de las inspecciones y promover un desarrollo minero responsable.