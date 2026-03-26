El vegetal de hoja verde que ayuda a retrasar el envejecimiento y protege el corazón

Los flavonoides presentes en la espinaca ayudan a reducir la inflamación y protegen frente a enfermedades crónicas

En el Día Mundial de la Espinaca, especialistas y estudios internacionales coinciden en que este vegetal de hoja verde posee propiedades nutricionales destacadas y un potente efecto antienvejecimiento, lo que llevó a la ciencia a considerarla un alimento funcional clave para la salud integral.

Muchas veces no tenida en cuenta en la dieta, los expertos resaltan su capacidad para proteger células y tejidos frente al paso del tiempo, gracias a su concentración de antioxidantes, vitaminas y compuestos bioactivos.

Diversos estudios, como la revisión publicada en 2025 por la revista médica Pharmacological Research, indican que la espinaca es fuente de flavonoides, folatos, vitamina C, vitamina E y carotenoides, nutrientes que contribuyen a neutralizar el daño oxidativo, apoyar la síntesis de colágeno y prevenir el deterioro cognitivo asociado con la edad.

Según el profesor Enzo Spisni, de la Universidad de Bolonia, el consumo regular de espinaca puede colaborar en la reducción de la inflamación crónica y en la protección celular, factores clave para ralentizar el envejecimiento biológico.

¿Por qué la espinaca es considerada un alimento antienvejecimiento?

Investigadores internacionales destacan los efectos antioxidantes de las verduras de hoja verde en la prevención del envejecimiento celular (Freepik) Investigadores internacionales destacan los efectos antioxidantes de las verduras de hoja verde en la prevención del envejecimiento celular (Freepik)

La espinaca llama la atención de la comunidad científica por su perfil nutricional único y su impacto positivo en la longevidad celular. Durante la Conferencia Internacional sobre Plantas Medicinales de 2019, un equipo de investigadores mexicanos la calificó como una “maravilla antienvejecimiento de la naturaleza”, destacando la variedad de sustancias protectoras presentes en sus hojas verde esmeralda.

Expertos de la Cleveland Clinic y la Universidad de Bolonia subrayan que la acción antioxidante de la espinaca se debe a compuestos como la luteína, la zeaxantina y los flavonoides, que ayudan a combatir los radicales libres, principales responsables del daño celular vinculado al envejecimiento y al desarrollo de enfermedades crónicas.

Además, su elevado contenido en folatos y vitamina K favorece la función cerebral y la síntesis de neurotransmisores, contribuyendo al mantenimiento de la agudeza cognitiva en la adultez.

La combinación de estos nutrientes también promueve la síntesis y protección del colágeno, proteína esencial para la elasticidad de la piel, la fortaleza de los tendones y la resistencia del cartílago, lo cual se refleja en una mejor salud articular y cutánea a lo largo del tiempo.

Beneficios antienvejecimiento: cómo protege la espinaca al organismo

El consumo regular de espinaca se asocia con menores niveles de presión arterial, según estudios del National Institute of Health (Freepik) El consumo regular de espinaca se asocia con menores niveles de presión arterial, según estudios del National Institute of Health (Freepik)

Los efectos antienvejecimiento de la espinaca se manifiestan a través de distintos mecanismos fisiológicos. Su aporte de antioxidantes y fitoquímicos protege las células frente al daño oxidativo, mientras que la vitamina C y el manganeso estimulan la síntesis natural de colágeno. La luteína y la zeaxantina, presentes en altas concentraciones, contribuyen a preservar la salud ocular y a reducir el deterioro macular asociado a la edad.

El folato y la vitamina K cumplen un rol fundamental en la función cognitiva y la protección frente a la neuroinflamación, factores que ayudan a ralentizar el envejecimiento cerebral y a disminuir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Estudios recientes observaron que incluir espinaca en la dieta diaria puede mejorar la memoria y la velocidad de procesamiento mental en adultos mayores.

Adicionalmente, la acción antiinflamatoria de los flavonoides y antioxidantes presentes en la espinaca reduce la inflamación crónica, un proceso asociado al envejecimiento prematuro y a la aparición de patologías cardiovasculares, metabólicas y articulares.

Propiedades nutricionales de la espinaca: vitaminas, minerales y compuestos bioactivos

La vitamina C que aporta la espinaca es clave para la síntesis de colágeno y el mantenimiento de la elasticidad de la piel La vitamina C que aporta la espinaca es clave para la síntesis de colágeno y el mantenimiento de la elasticidad de la piel

La espinaca se destaca por su densidad nutricional y la diversidad de compuestos esenciales para el organismo. Una taza de espinaca cocida aporta más del 100% de la dosis diaria recomendada de vitamina K y concentra cantidades relevantes de vitamina A, vitamina C, vitamina E y folatos. Además, contiene hierro, calcio, magnesio, potasio y fibra, elementos que favorecen la salud ósea, cardiovascular y digestiva.

Consumida cruda, la espinaca conserva mejor la vitamina C y el folato, mientras que la cocción facilita la absorción de minerales como el hierro y el calcio, debido a la reducción de oxalatos. Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), alternar entre espinaca cruda y cocida permite obtener una mayor diversidad de nutrientes y potenciar su efecto funcional.

Entre los compuestos bioactivos, destacan los carotenoides, que actúan como antioxidantes, y la fibra, que promueve el equilibrio del microbioma intestinal. La espinaca también aporta betacaroteno, ácido alfa-lipoico y clorofila, sustancias asociadas a la reducción del estrés oxidativo y la inflamación sistémica.

Efectos en la salud cardiovascular, ósea y metabólica

Consumir la espinaca cocida mejora la absorción de minerales como hierro y calcio, esenciales para el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae) Consumir la espinaca cocida mejora la absorción de minerales como hierro y calcio, esenciales para el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular de espinaca se asocia a una mejor salud cardiovascular, debido a su riqueza en nitratos naturales, que el cuerpo transforma en óxido nítrico. Este compuesto facilita la dilatación de los vasos sanguíneos, contribuye a reducir la presión arterial y mejora la circulación, según investigaciones del National Institute of Health.

La vitamina K y el calcio vegetal presentes en la espinaca juegan un papel central en la prevención de enfermedades óseas, mientras que el magnesio y el potasio colaboran en el mantenimiento del equilibrio electrolítico y la función muscular.

En el ámbito metabólico, la espinaca ayuda a regular los niveles de glucosa y aporta fibra dietética, que favorece la saciedad y el control del peso corporal. Con solo 23 calorías por cada 100 gramos, representa una opción adecuada para dietas orientadas a la reducción o mantenimiento del peso.

Quiénes deben moderar el consumo de espinaca

Especialistas advierten que quienes toman anticoagulantes deben consultar sobre la ingesta de verduras ricas en vitamina K (Europa Press) Especialistas advierten que quienes toman anticoagulantes deben consultar sobre la ingesta de verduras ricas en vitamina K (Europa Press)

Aunque la espinaca es segura para la mayoría de la población, su contenido en oxalatos puede favorecer la formación de cálculos renales en personas predispuestas. Especialistas de la Clínica Cleveland y dietistas como Julia Zumpano (Centro de Nutrición Humana) advierten que, en estos casos, es recomendable moderar la ingesta y preferir la espinaca cocida, ya que la cocción reduce la concentración de oxalatos.

Por otra parte, quienes toman medicamentos anticoagulantes deben controlar la cantidad de espinaca en su dieta, debido a la elevada presencia de vitamina K, que puede interferir en la acción de estos fármacos. Consultar con un profesional de la salud o nutricionista resulta fundamental para determinar la cantidad y la frecuencia más adecuadas en cada caso.

Cómo incorporar espinaca en la dieta diaria para maximizar sus beneficios

Puede incorporarse fácilmente en ensaladas, batidos, sopas y guarniciones, adaptándose a diferentes estilos de alimentación Puede incorporarse fácilmente en ensaladas, batidos, sopas y guarniciones, adaptándose a diferentes estilos de alimentación

La espinaca es una verdura versátil que puede consumirse cruda en ensaladas, batidos o sándwiches, o cocida en sopas, salteados y platos principales. Alternar entre ambos formatos permite aprovechar al máximo su perfil nutricional. Para potenciar la absorción de hierro vegetal, los nutricionistas recomiendan combinar la espinaca con alimentos ricos en vitamina C, como cítricos o pimientos, y con proteínas de calidad, como huevo o legumbres.

La cocción breve al vapor o el escaldado en agua hirviendo ayuda a conservar los nutrientes y a mejorar la biodisponibilidad de minerales. Según especialistas consultados por el portal Real Simple, añadir una pequeña cantidad de aceite durante la cocción incrementa la absorción de vitaminas liposolubles, como la A y la K.

Incorporar espinaca en las comidas cotidianas, variando su preparación y combinándola con otros alimentos funcionales, permite aprovechar todos sus beneficios y contribuir a una alimentación equilibrada y promotora de la salud a lo largo del tiempo.

Fuente:https://www.infobae.com/salud/2026/03/26/el-vegetal-de-hoja-verde-que-ayuda-a-retrasar-el-envejecimiento-y-protege-el-corazon/