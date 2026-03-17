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El umbral de pobreza se dispara: una familia necesita cerca de mil dólares

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 17 marzo, 2026

Los datos del INDEC muestran que la Canasta Básica Total para una familia tipo ya se ubica cerca de $1.400.000, lo que equivale aproximadamente a US$1.000, marcando un fuerte aumento en dólares desde diciembre de 2023.
El ingreso necesario para que una familia tipo no quede por debajo de la línea de pobreza aumentó con fuerza desde la asunción del gobierno de Javier Milei y actualmente se ubica en torno a US$1000, lo que representa un incremento del 38% en dólares en ese período.

De acuerdo con cifras oficiales, en diciembre de 2023 un hogar compuesto por dos adultos y dos menores necesitaba $495.798 para no ser considerado pobre. Con un tipo de cambio cercano a $800, ese monto equivalía a aproximadamente US$619.

El INDEC informó que en febrero la Canasta Básica Total (CBT) indicador que define la línea de pobreza llegó a $ 1.397.617, cifra que hoy representa cerca de US$1.000.

Al comparar ambos momentos, se observa que los ingresos mínimos necesarios para cubrir las necesidades básicas de una familia con dos hijos en edad escolar crecieron 38% en dólares desde fines de 2023.

Por otro lado, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), utilizada para medir la indigencia, alcanzó $ 644.088 para el mismo grupo familiar, lo que equivale a unos US$460.

En diciembre de 2023, ese indicador se ubicaba en $ 240.678, equivalentes a US$300, por lo que el incremento en dólares fue del 34%, según verificó Agencia Noticias Argentinas.

La diferencia entre ambos indicadores radica en su composición: la CBT incluye gastos y servicios esenciales que no forman parte de la CBA, y el aumento de tarifas tuvo un impacto directo en el crecimiento de esos costos.

Fuente:https://617.news/el-umbral-de-pobreza-se-dispara-una-familia-necesita-cerca-de-mil-dolares/

 

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