El umbral de pobreza se dispara: una familia necesita cerca de mil dólares

De acuerdo con cifras oficiales, en diciembre de 2023 un hogar compuesto por dos adultos y dos menores necesitaba $495.798 para no ser considerado pobre. Con un tipo de cambio cercano a $800, ese monto equivalía a aproximadamente US$619.

El INDEC informó que en febrero la Canasta Básica Total (CBT) indicador que define la línea de pobreza llegó a $ 1.397.617, cifra que hoy representa cerca de US$1.000.

Al comparar ambos momentos, se observa que los ingresos mínimos necesarios para cubrir las necesidades básicas de una familia con dos hijos en edad escolar crecieron 38% en dólares desde fines de 2023.

Por otro lado, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), utilizada para medir la indigencia, alcanzó $ 644.088 para el mismo grupo familiar, lo que equivale a unos US$460.

En diciembre de 2023, ese indicador se ubicaba en $ 240.678, equivalentes a US$300, por lo que el incremento en dólares fue del 34%, según verificó Agencia Noticias Argentinas.

La diferencia entre ambos indicadores radica en su composición: la CBT incluye gastos y servicios esenciales que no forman parte de la CBA, y el aumento de tarifas tuvo un impacto directo en el crecimiento de esos costos.

Fuente:https://617.news/el-umbral-de-pobreza-se-dispara-una-familia-necesita-cerca-de-mil-dolares/