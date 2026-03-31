El salario mínimo ya tiene menos poder de compra que en 2001 y el empleo formal acumula ocho meses de caídas

Según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, desde el comienzo de la gestión de Javier Milei el ingreso mínimo real cayó 38% desde noviembre de 2023.

La crisis laboral se profundiza a un ritmo veloz. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 el salario mínimo real acumuló una caída de casi 38% , mientras que la caída en 2025 fue de 9% , y se ubica en un nivel inferior al 2001 . Por su parte, el empleo formal registra caídas por ocho meses consecutivos .

En detalle, el trabajo asalariado en este sector en diciembre de 2025 representaba en total una pérdida de 109 mil puestos de trabajo (-1,1%) respecto de diciembre de 2024 y de 289 mil puestos de trabajo (-2,8%) respecto de noviembre de 2023.

«Asimismo, el empleo se redujo en 14 provincias y aumentó en 6 . Las mayores caídas porcentuales se dieron en San Luis (-0,9%), Chaco (-0,7%) y Catamarca (- 0,7%). Las provincias de Buenos Aires y Córdoba fueron las que registraron la mayor parte de la variación negativa del empleo formal privado, con 57% y 18% respectivamente, las que experimentaron los mayores aumentos fueron Corrientes (+0,8%), Neuquén (+0,5%) y Formosa (+0,5%)», reza el informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Según el estudio, el poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil se redujo durante febrero de 2026 un 2% . De esta forma, se suma al acumulado de pérdidas en los siete meses previos —(-1,0%), diciembre (-0,9%), noviembre (-0,5%), octubre (-2,3%), septiembre (- 2,0%), agosto (-0,5%) y julio (-0,5%)—.

«En diciembre de 2023 se inició un extenso proceso de merma del valor real del salario cuando se contrajo 15% de la mano de la aceleración inflacionaria, seguido por una caída aún mayor, del 17%, en enero de 2024», explica el informe. A pesar de que la tendencia se interrumpió por algunos meses donde el sueldo y la inflación fueron de la mano, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 el salario mínimo real acumuló una caída de casi 38%, mientras que la caída en 2025 fue de 9%.

De esta forma, la remuneración en febrero se ubica 65% debajo del valor máximo de la serie, en septiembre de 2011. En esa línea, representa apenas un tercio del mismo.

Fuente:https://www.ambito.com/economia/el-salario-minimo-ya-tiene-menos-poder-compra-que-2001-y-el-empleo-formal-acumula-ocho-meses-caidas-n6261299