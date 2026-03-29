El precio del petróleo ya subió un 55% a un mes del inicio de la guerra en Medio Oriente

Irán reafirma sus controles sobre el estrecho de Ormuz, mientras EEUU busca soluciones para el impacto de la guerra en el comercio mundial. El Brent, referencia en Europa, llegó a ubicarse en picos cercanos a los u$120.

Los mercados globales profundizan un escenario de tensión, a un mes del inicio de las hostilidades en Medio Oriente en lo que parece una guerra que puede extenderse más de lo planeado en un inicio. En este contexto, durante las últimas 4 semanas, el petróleo se disparó y los activos de riesgo entraron en terreno negativo, en un escenario dominado por la incertidumbre y el temor a una disrupción prolongada en la oferta energética.

, con picos cercanos a los. En paralelo, ely se mueve alrededor de los, niveles que no se veían desde mediados de 2022. El gas natural acompañó la tendencia: trepó más de un 70% hasta los 54,155 euros por megavatio hora.

Detrás de este movimiento aparece una combinación de factores relacionados con el conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán: ataques sobre infraestructuras clave, riesgos sobre rutas estratégicas y la creciente percepción de que el conflicto podría extenderse en el tiempo. El resultado fue una presión sostenida al alza sobre los precios energéticos, con impacto directo en las expectativas de inflación.

En ese sentido, las bolsas reaccionaron en consecuencia durante las últimas semanas. En Europa, las principales plazas cerraron el mes con fuertes retrocesos: el IBEX cayó un 8,49%; Fráncfort, un 11,8%; París, un 10,24%; Londres, un 8,64%; y Milán, un 8,11%. En Asia, las pérdidas también fueron significativas: Seúl retrocedió un 12,9%, Tokio un 9,31% y Hong Kong un 5,53%.

El Nasdaq Composite lideró las caídas con un descenso del 16,07%, mientras que el Dow Jones cedió un 7,82% y el S&P 500 un 7,42%.

Wall Street no quedó al margen del ajuste. El Nasdaq Composite lideró las caídas con un descenso del 16,07%, mientras que el Dow Jones cedió un 7,82% y el S&P 500 un 7,42%.

A nivel sectorial, los segmentos más cíclicos fueron los más castigados. En España, el consumo, la banca y las compañías ligadas a materias primas —como ArcelorMittal o Acerinox— encabezaron las pérdidas, junto con turismo y aerolíneas como IAG. En contrapartida, el rally del crudo impulsó a las petroleras: Repsol avanzó cerca de un 26%, mientras que las renovables mostraron un desempeño más moderado, con subas como el 3,5% de Solaria.

La situación actual del estrecho de Ormuz

En medio de la escalada en el estrecho de Ormuz, Estados Unidos sostiene que mantiene canales de negociación abiertos con Irán, aunque Teherán continúa negando oficialmente la existencia de conversaciones. En ese contexto, Trump decidió el jueves extender hasta el 6 de abril el ultimátum para que Irán reabra el paso estratégico, por donde pasan el 20% de las exportaciones globales de crudo.

La advertencia se mantiene: si no hay avances, Washington evalúa atacar infraestructura energética iraní. Desde la Casa Blanca buscan mostrar señales de distensión. El enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, afirmó que “hay barcos” atravesando el estrecho, en lo que interpretó como un indicio de normalización parcial.

El propio Trump reforzó esa lectura durante una reunión de gabinete. “Para que vean los hechos, ocho grandes petroleros pasaron por el centro del estrecho hace dos días, cargados de crudo”. Y agregó que, tras ese movimiento inicial, “enviaron dos más”, lo que —según su visión— refleja que Irán intenta abrir una vía de salida al conflicto.

En la misma línea, el presidente estadounidense sostuvo que el paso de diez buques constituye una señal directa hacia Washington y una posible muestra de disposición a retomar el camino diplomático.

Sin embargo, sobre el terreno la situación dista de estabilizarse. Este viernes, la Guardia Revolucionaria iraní informó que interceptó tres embarcaciones que intentaban cruzar el estrecho y endureció su postura al prohibir la circulación de buques vinculados a países aliados de Estados Unidos e Israel.

Fuente:https://www.ambito.com/finanzas/el-precio-del-petroleo-ya-subio-un-55-un-mes-del-inicio-la-guerra-medio-oriente-n6260782