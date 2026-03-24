El petróleo se hundió más de 10% y perforó los u$s100 luego de que Donald Trump pospusiera nuevos ataques a Irán

El alivio también se trasladó a los mercados financieros.
El anuncio de negociaciones de Estados Unidos con Irán y la suspensión de ataques por cinco días descomprimió el temor a una crisis energética global y empujó al crudo por debajo de los u$s100.
El giro del presidente de EEUU, Donald Trump, en la guerra de Medio Oriente, en el que anunció que Estados Unidos suspende por cinco días los ataques a Irán, generó un impacto inmediato en los mercados globales. El precio del petróleo se desplomó hasta un 10% y cayó debajo de los u$s100 por barril.
El Brent —referencia internacional— llegó a desplomarse más de 10% y cerró a u$s96,52. El WTI también retrocedió con fuerza, en un contexto de fuerte volatilidad vinculado al conflicto en Medio Oriente. Exhibió recortes de 9,7%, bajando hasta los u$s88,94.
La baja se produjo luego de la confirmación de Trump del avance de “conversaciones productivas” con Irán, con lo que instó a las fuerzas de EEUU a detener por un plazo de cinco días los ataques contra infraestructura energética iraní, en busca de una salida diplomática .
El movimiento del petróleo refleja un cambio brusco en las expectativas del mercado: el riesgo de interrupciones en el suministro —especialmente por el conflicto en el estrecho de Ormuz— había sido el principal motor de la suba previa. Con la tregua, al menos parcial, ese temor comenzó a disiparse.
Rebote en bolsas europeas y mejora en Asia
El alivio también se trasladó a los mercados financieros. Los principales índices de Wall Street operan al alza este lunes. El S&P 500 subió 1,15%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumentó 1,38%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se movió 1,38% al alza.
En Europa, el Euro Stoxx subió 1,42%. A nivel local, las subas también son generalizadas: el DAX alemán aumentó 0,96% y el CAC francés acompañó con 0,79%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido bajó 0,24%.
En paralelo, los mercados asiáticos, el Hang Seng de Hong Kong bajó 3,54%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 3,63%. Mientras, el Kospi surcoreano se desplomó 6,49% y el Nikkei 225 japonés cerró con un rojo del 3,48%.
Fuente:https://www.ambito.com/economia/el-petroleo-se-hunde-10-el-anuncio-donald-trump-suspender-los-ataques-iran-cinco-dias-n6258878