El petróleo se hundió más de 10% y perforó los u$s100 luego de que Donald Trump pospusiera nuevos ataques a Irán

El anuncio de negociaciones de Estados Unidos con Irán y la suspensión de ataques por cinco días descomprimió el temor a una crisis energética global y empujó al crudo por debajo de los u$s100.

El alivio también se trasladó a los mercados financieros.

El giro del presidente de EEUU, Donald Trump , en la guerra de Medio Oriente , en el que anunció que Estados Unidos suspende por cinco días los ataques a Irán , generó un impacto inmediato en los mercados globales. El precio del petróleo se desplomó hasta un 10% y cayó debajo de los u$s100 por barril .

En tanto, las bolsas de Europa y Wall Street reaccionaron con alzas tras la confirmación del cese al fuego de Washington , lo que trajo alivio a los mercados tras varios días de volatilidad.

El Brent —referencia internacional— llegó a desplomarse más de 10% y cerró a u$s96,52. El WTI también retrocedió con fuerza , en un contexto de fuerte volatilidad vinculado al conflicto en Medio Oriente . Exhibió recortes de 9,7% , bajando hasta los u$s88,94.

La baja se produjo luego de la confirmación de Trump del avance de “conversaciones productivas” con Irán , con lo que instó a las fuerzas de EEUU a detener por un plazo de cinco días los ataques contra infraestructura energética iraní, en busca de una salida diplomática .

El movimiento del petróleo refleja un cambio brusco en las expectativas del mercado: el riesgo de interrupciones en el suministro — especialmente por el conflicto en el estrecho de Ormuz — había sido el principal motor de la suba previa. Con la tregua, al menos parcial, ese temor comenzó a disiparse.

Rebote en bolsas europeas y mejora en Asia

El alivio también se trasladó a los mercados financieros. Los principales índices de Wall Street operan al alza este lunes. El S&P 500 subió 1,15%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumentó 1,38%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se movió 1,38% al alza.

En Europa, el Euro Stoxx subió 1,42%. A nivel local, las subas también son generalizadas: el DAX alemán aumentó 0,96% y el CAC francés acompañó con 0,79%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido bajó 0,24%.

En paralelo, los mercados asiáticos, el Hang Seng de Hong Kong bajó 3,54%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 3,63%. Mientras, el Kospi surcoreano se desplomó 6,49% y el Nikkei 225 japonés cerró con un rojo del 3,48%.

Fuente:https://www.ambito.com/economia/el-petroleo-se-hunde-10-el-anuncio-donald-trump-suspender-los-ataques-iran-cinco-dias-n6258878