El Municipio reafirma su apoyo a la labor solidaria de la Fundación VAS

El Intendente valoró la continuidad del trabajo solidario de la organización y reafirmó el acompañamiento del Municipio a sus iniciativas.

El Intendente de Celso Jaque recibió nuevamente a integrantes de la Fundación VAS, quienes regresaron al departamento de Malargüe junto a su equipo para continuar desarrollando acciones solidarias en la comunidad.Desde el Municipio destacaron la importancia de este tipo de iniciativas, subrayando el impacto positivo que generan en los sectores más vulnerables. En ese sentido, remarcaron el compromiso y la vocación de servicio de la fundación, que año tras año elige Malargüe como punto de trabajo. “Hoy recibí nuevamente a integrantes de la Fundación VAS, quienes llegan con su equipo para continuar desarrollando su valiosa misión solidaria en nuestro departamento. Su compromiso y vocación de servicio son un ejemplo que fortalece el trabajo conjunto y el acompañamiento a quienes más lo necesitan”, expresó Jaque.

Asimismo, el jefe comunal agradeció la continuidad del vínculo institucional y aseguró que desde el Municipio se renovará el apoyo para potenciar cada una de las acciones que lleva adelante la organización. “Agradecemos profundamente que sigan eligiendo Malargüe y renovamos nuestro acompañamiento para que su labor tenga el mayor impacto posible en nuestra comunidad”, concluyó.

La visita reafirma el trabajo articulado entre el sector público y las organizaciones sociales, consolidando una red de asistencia que busca mejorar la calidad de vida de los vecinos.