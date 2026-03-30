El Municipio prorroga hasta el 10 de abril el pago anual de tasas con importantes descuentos

Es que, quienes optan por esta modalidad, tienen importantes beneficios. Incluso aquellos que suman un historial de buen contribuyente en los últimos años pueden conseguir descuentos de hasta un 30%.

“En estos días tuvimos una importante concurrencia y también vecinos que nos pedían unos días más para poder optar por esta modalidad. Ante este panorama desde el Municipio se decidió prorrogar el vencimiento por unos días más”, explicó la Directora de Recaudación, Liliana Paponet.

Los boletos de las tasas de 2026 pueden obtenerse a través del sitio www.sanrafael.gov.ar. Allí también se puede efectuar el pago con tarjetas o billeteras virtuales.