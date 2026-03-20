El Intendente Omar Félix presentó el nuevo gabinete

Una de las modificaciones se efectuó sobre la Secretaría de Hacienda. Allí el nuevo titular es el contador Sebastián Sáenz, quien se venía desempeñando como Subsecretario de Desarrollo Económico de la comuna.

Quien se venía desempeñando como titular de la cartera económica, el Contador Marcelo Gómez, se convertirá en el nuevo Contador General del municipio.

Dentro del área contable también hay modificaciones ya que Cristina Da Dalt se convirtió en la nueva Tesorera Municipal.

Una incorporación al gabinete es la del, también contador Ángel Brancato, quien asume el cargo de Subsecretario de Desarrollo Económico del municipio.

“Decidimos una renovación del gabinete sumando personas jóvenes y apoyadas por otras con experiencia”, indicó el Intendente Omar Félix y agregó que “son personas con experiencia para afrontar tiempos difíciles, ya que tenemos una caída de la recaudación significativa; la 2da quincena de febrero fue de 14% interanual, números muy preocupantes”.

Del mismo modo agregó que “así como se registra una caída de ingresos en el sector público también lo estamos viendo en los vecinos”.

Sobre la decisión de cambios en el equipo de trabajo manifestó que “son parte de los procesos de gestión a lo que estamos abocados hoy”.

Finalmente, al ser consultado por otros espacios políticos que hablan de candidaturas para las próximas elecciones indicó que “recién salimos de un proceso electoral. No podemos estar todo el tiempo de campaña política, eso tiene que ser lo menos. Nosotros pensamos solo en el trabajo de gestión y lo que necesitan los vecinos”.