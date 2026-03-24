El Gobierno prepara la licitación para privatizar Intercargo

“Se lanza la licitación”, dijeron a LA NACION fuentes de Balcarce 50 al tanto del tema. Uno de los interlocutores, por las dudas, acotó: “Si no pasa nada raro”. Es que en los últimos meses hubo varios trascendidos sobre el derrotero de la licitación, que no se ejecutó todavía.

El pliego de Intercargo quedó habilitado cuando el Congreso aprobó la Ley Bases, en junio de 2024, y apoyó la idea de la administración Milei de desprenderse de 100% de las acciones de la compañía. Desde el voto afirmativo a ese texto, la firma quedó “sujeta a privatización”. En marzo de 2025, el Gobierno publicó el Decreto 198 que autorizó el procedimiento bajo la modalidad de venta de acciones.

Hay otro dato llamativo que se terminó de ultimar en el tramo final de preparación de los pliegos: dicen que será una licitación con base, es decir, que las empresas que se presenten deberán ofrecer cifras por encima de un monto mínimo, que -de acuerdo a lo que se conversa por estas horas- se ubicaría por arriba de los US$40 millones y no de los US$30 millones que se estimaban el año pasado.

Según pudo saber LA NACION, la licitación para la venta de Intercargo se publicará en el Boletín Oficial, como así también se cargará a la plataforma oficial Contrat.Ar y a dgMarket, un portal que se usa para hacer este tipo de publicaciones a nivel mundial. Esto porque se trata de una licitación pública nacional e internacional.

Es que en el Gobierno están convencidos de que no solo se presentarán empresas locales sino también compañías del exterior. El proceso tendrá un aspecto técnico (en principio, que la empresa oferente cuente con conocimiento del sector aeronáutico) y, por supuesto, uno económico.

De momento, fuentes oficiales comentaban que Intercargo quedó “saneada, no endeudada y competitiva”. Ahora registra aproximadamente 1500 empleados y el oferente deberá adquirirla con esa planta de trabajadores.

El Gobierno utilizó los paros en Intercargo (que en su momento fue monopólica) como una de las líneas discursivas para promocionar la privatización de la firma fabian-marelli-11419

Con respecto a los plazos, de mínima en la Casa Rosada barajan que en 90 días podrían estar ya tamizadas las empresas plausibles de adjudicarse la compañía y que se necesitarán otros 30 días más al menos para determinar la ganadora. Admiten, sin embargo, la posibilidad de que exista algún retraso por las formalidades a cumplir en este tipo de procedimientos.

Intercargo tenía el monopolio del servicio de rampas, pero cuando llegó Milei al poder se generaron las condiciones para la instalación de empresas que compitieran con la estatal desde 2024. Los paros en la compañía cuando oficiaba como única en su rubro resintieron fuertemente la actividad en los aeropuertos, una bandera que utilizó la gestión libertaria para promocionar tanto la apertura a otras firmas, como la venta.

Hasta ahora, los principales detractores de la privatización son los trabajadores enrolados en la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), uno de los gremios más fuertes del sector de los aviones, al mando de Edgardo Llano.

Edgardo Llano, secretario general de APA Ricardo Pristupluk – LA NACION

Bajo el lema “Intercargo no se vende, Intercargo se defiende”, el sindicato encaró distintas acciones (tanto protestas como presentaciones judiciales) para intentar frenar el proceso privatizador.

En carpeta hacia adelante, los funcionarios de Balcarce 50 también tienen la venta de 51% de las acciones públicas a través de las cuales el Estado controla Transener, cuya licitación se pasó para el 14 de abril; como así también los pliegos para la privatización de Aysa.