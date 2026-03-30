El gasto público cayó 11 puntos del PBI en 26 meses: casi todo el ajuste fue para sostener el superávit fiscal

El gasto público cayó 11 puntos del PBI en 26 meses de Javier Milei.
Un informe del IARAF detalló que el 91% de la reducción acumulada del gasto durante la gestión de Javier Milei se destinó a eliminar el déficit, sostener el superávit y compensar la baja de ingresos no tributarios.
La reducción acumulada del peso relativo del gasto público nacional alcanzó los 11,1 puntos porcentuales del PBI en los primeros 26 meses de la gestión de Javier Milei, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que concluyó que la casi totalidad del ajuste se orientó a sostener el equilibrio fiscal.
El estudio señaló que, al sumar el recorte del gasto primario y la baja en los intereses de deuda, el gasto total pasó de representar más de una quinta parte del producto a ubicarse en niveles significativamente menores. Solo en la comparación entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, la caída fue de 5,7 puntos del PBI, mientras que en la medición acumulada de 26 meses ascendió a 11,1 puntos.
El ajuste en términos impositivos
El informe también puso el foco en el margen que esta reducción podría abrir para una eventual baja de impuestos. Según el IARAF, el recorte efectivo del gasto primario es equivalente a la recaudación conjunta del impuesto al cheque, los derechos de exportación, el ya eliminado impuesto PAIS y la mitad de Ingresos Brutos provinciales, lo que grafica la magnitud del ajuste desde el punto de vista tributario.
Además, al comparar cada mes de los últimos 26 meses contra el promedio mensual de 2023, la reducción acumulada asciende a $121,8 billones constantes o US$ 67.000 millones, una cifra que, para el IARAF, resume la dimensión del ajuste fiscal ejecutado durante el arranque de la actual administración.
Fuente:https://www.ambito.com/economia/el-gasto-publico-cayo-11-puntos-del-pbi-26-meses-y-casi-todo-fue-sostener-el-deficit-cero-n6261076